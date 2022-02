vivo X80 Pro+ sarà uno dei più rapidi a ricaricarsi

Dopo aver apprezzato X70 Global, si avvicina il momento in cui scopriremo la famiglia vivo X80, comprensiva dei modelli Pro e Pro+. Sembra proprio che vivo voglia proseguire con la strategia delle precedenti generazioni, con tre modelli pensati per tutti i gusti (e tutte le tasche, soprattutto). Vediamo quindi cosa aspettarsi su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita, fra rumors, leak e teaser ufficiali.

Aggiornamento 02/02: un nuovo leak ci svela la potenza di ricarica rapida di vivo X80 Pro+. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

vivo X80, X80 Pro e X80 Pro+: cosa sappiamo fino a questo momento

Design e display

Parlare del design è quanto mai prematuro, visto che non abbiamo ancora nessuna immagine che ci sveli le fattezze della serie vivo X80. Nel mentre, i leak ci confermano il mantenimento della certificazione IP68.

Sappiamo che il modello non plus ultra, cioè vivo X80 Pro+, dovrebbe sfoggiare uno schermo da 6,78″ Quad HD+, apparentemente lo stesso di vivo X70 Pro+. A cambiare sarebbe la tipologia di pannello, cioè l'ultimo Samsung Eh, potendo quindi godere della tecnologia LTPO 2.0. Ciò significherebbe la possibilità di variare nel refresh rate da un minimo di 1 Hz a un massimo di 120 Hz, con un minore consumo energetico.

Hardware

Il chipset utilizzato nella famiglia vivo X80 dovrebbe variare a seconda del modello coinvolto. La tattica dovrebbe essere simile a quella della scorsa generazione, quindi con soluzioni MediaTek per i modelli minori e Qualcomm per quelli top. vivo ha confermato che uno dei modelli avrà come cuore il nuovo Dimensity 9000, a 4 nm TSMC con CPU ARMv9 fino a 3,05 GHz e GPU Mali-G710 MP10. Ci sarebbe poi vivo X80 Pro+, il cui SoC sarebbe invece lo Snapdragon 8 Gen 1, sempre a 4 nm ma prodotto da Samsung, con CPU fino a 3 GHz e GPU Adreno 730.

Non conosciamo ancora quali amperaggi avranno le batterie dei tre modelli, ma i leak parlano di una ricarica rapida a 80W per tutti e tre. Inoltre, si vocifera della presenza di supporto alla ricarica wireless a 50W.

Fotocamera

Per il comparto fotografico della serie vivo X80 avremo il ritorno della celebre Gimbal Camera, ormai divenuta elemento iconico per la serie. Il sensore principale da 50 MP (da 1/1,3″) avrà il supporto alla stabilizzazione VIS a 5 assi, un passo avanti rispetto all'attuale generazione.

Stando ai rumors, vivo X70 Pro+ avrebbe una quad camera da 50+48+50+50 MP, guidata da un sensore principale f/1.3 stabilizzato otticamente. Al suo fianco ci sarebbero un grandangolare Sony IMX598 e un paio di teleobiettivi Samsung JN1 con zoom ottico 2x/5x con OIS sul 5x. Infine, la selfie camera sarebbe anch'essa un sensore da 50 MP.

In tutto ciò, il reparto multimediale sarebbe gestito dal vivo V1, il processore d'immagine proprietario che abbiamo già conosciuto in precedenza.

vivo X80, X80 Pro e X80 Pro+ – Prezzo e uscita

Mancano ancora dettagli in merito al possibile prezzo della serie mentre un recente leak ci svela qualcosina in più sull'uscita: il trittico di smartphone dovrebbe debuttare a fine gennaio o inizio febbraio 2022, anche in versione internazionale. Ad aggiustare il tiro però è Digital Chat Station, che ci dice che la serie arriverà invece a marzo 2022, che non è lontana ma più in linea con i piani soliti dell'azienda.

Per quanto riguarda il prezzo, i leak ci svelano i presunti prezzi in Cina per vivo X80 Pro+: 5.499 yuan (759€) per la 12/256 GB, 5.999 yuan (829€) per la 12/512 GB e 6.999 yuan (967€) per la 12 GB/1 TB.

Non appena ci saranno ulteriori novità sulla serie X80 provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

