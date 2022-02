Xiaomi presenta CarWith, la sua alternativa ad Android Auto

Di recente si è parlato tanto della prima auto elettrica di Xiaomi, in arrivo prossimamente. Nel frattempo sembra che la compagnia di Lei Jun sia intenta ad affinare le sue capacità anche lato software, sempre per quanto riguarda le interazioni con le vetture. A sorpresa, con l'ultima versione beta cinese della MIUI 13 arriva anche CarWith, l'alternativa targata Xiaomi ad Android Auto.

Xiaomi CarWith debutta nella MIUI 13 Beta (China): ecco come funziona

Questa novità fa capolino con la MIUI 13 Beta, in versione V22.2.7, ovviamente solo per quanto riguarda la release cinese. Xiaomi CarWith è un'interfaccia che collega lo smartphone all'auto e punta chiaramente a porsi come un'alternativa alla soluzione Android per gli smartphone della compagnia. Al momento la funzionalità offre vari servizi da visualizzare direttamente sullo schermo della vettura: sono presenti la musica, la navigazione satellitare, il telefono ed altre applicazioni.





La prima immagine ci mostra un'interfaccia minimale, caratterizzata da una barra laterale in cui sono visibili le applicazioni ed una posizionata in alto, per visualizzare lo stato del dispositivo.

Al momento sembra che CarWith sia limitata solo ad alcuni modelli, ossia Xiaomi Mi 11, 11i, 11X e 11X Pro, insieme a Redmi K40 Pro e K40 Pro+. Come sottolineato in vari punti, l'interfaccia è disponibile solo per la MIUI 13 China mentre per il momento non ci sono dettagli in merito all'approdo in versione Global.

