A quanto pare, anche il 2021 sarà caratterizzato dalle solite tecniche di rebranding da parte di Xiaomi. Come rilevato in precedenza da varie voci di corridoio, la casa cinese ha confermato l'esistenza della “nuova” serie X. Si tratterà quindi di Xiaomi Mi 11X e Mi 11X Pro, anche se la parola “inediti” potrebbe sembrare alquanto azzardata visto i dettagli su design e specifiche (anche se si stratta esclusivamente di indiscrezioni). Non abbiamo mai sentito nominare questi modelli, ma in realtà dietro di essi si nasconderebbero smartphone già esistenti.

Aggiornamento 17/04: Xiaomi Mi 11X è stato mostrato in alcune immagini dal vivo, rivelando la sua natura di rebrand. Trovate tutti i dettagli all'intero dell'articolo, nella sezione “Design e display”.

Xiaomi prepara il lancio dei “nuovi” Mi 11X e Mi 11X Pro, ma potreste già conoscerli

Design e display

Il lancio ufficiale della serie Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+ ha avuto luogo un po' di tempo fa, ma presto li rivedremo sotto un'altra luce. Come già accaduto più volte in passato, Xiaomi vuole continuare a dividere gli smartphone commercializzati fra i tre mercati di riferimento: Cina, India e Global. Nonostante l'azienda operi in tutti e tre questi mercati, in ognuno di essi si muove in maniera diversa, presentando smartphone con tempistiche e nomi commerciali differenti. Con il lancio di Mi 11 Ultra in Europa e in Italia, l'azienda ha presentato anche Xiaomi Mi 11i, un rebrand di Redmi K40 Pro+. Per quanto riguarda il modello base Redmi K40, questo è arrivato da noi come POCO F3.

Tuttavia la parata di rebrand non finisce qui: Xiaomi India ha confermato l'arrivo della serie X nel paese. Secondo le varie indiscrezioni si tratterà di una famiglia composta da Xiaomi Mi 11X e Mi 11X Pro, rispettivamente versioni indiane di Redmi K40 e Redmi K40 Pro+. Niente da fare, quindi, per Redmi K40 Pro “haydn” che rimarrebbe esclusiva per la Cina (almeno per il momento). L'ennesima conferma della natura di rebrand di Xiaomi Mi 11X arriva proprio dal capo della divisione indiana: le immagini che vedete in alto ci mostrano lo smartphone dal vivo, nelle colorazioni Celestial Blue, Gold e Pink. Ad un primo sguardo sembra palese che si tratti di un'ennesima versione del dispositivo conosciuto in Cina come Redmi K40 e da noi come POCO F3.

Situazione confusa per la scelta dei nomi che ha colpito anche la recente serie Redmi Note 10, con tre modelli lanciati in India, quattro in Europa e nessuno in Cina. Proprio di questa confusione abbiamo parlato in uno dei video che trovate sul nostro canale YouTube (linkato qua sopra).





Volendo prendere per buone tutte le indiscrezioni, ci troveremo quindi alle prese con due smartphone dotati di un pannello AMOLED E4 da 6.67″ Full HD+ con refresh rate avanzato (120 Hz), punch hole centrale e sensore d'impronte digitali posizionato di lato.

Hardware

Il comparto tecnico di Xiaomi Mi 11X dovrebbe essere basato sullo Snapdragon 870, mentre il fratello maggiore 11X Pro sarebbe il vero flagship equipaggiato con Snapdragon 888. Basandoci sulle specifiche di Redmi K40/POCO F3 e di Xiaomi Mi 11i/Redmi K40 Pro+, di seguito trovate le possibili schede tecniche complete di entrambi i dispositivi in arrivo.

Xiaomi Mi 11X – Scheda tecnica (presunta)

Display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , MEMC, HDR10+, 1300 nits massimi, 360 Hz di campionamento al tocco e protezione fronte/retro Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a , MEMC, HDR10+, 1300 nits massimi, 360 Hz di campionamento al tocco e protezione fronte/retro Gorilla Glass 5; lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale 2D;

dimensioni di 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per 196 g;

SoC Qualcomm Snapdragon 870 a 7 nm;

a 7 nm; CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz);

GPU Adreno 650;

6/8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile;

di storage UFS 3.1 non espandibile; batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida 33W ;

con ricarica rapida ; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Dual-frequency GPS, sensore IR;

tripla fotocamera posteriore da 48+8+5 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolare 119° e macro (3-7 cm);

con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolare 119° e macro (3-7 cm); fotocamera frontale da 20 MP f/2.45;

f/2.45; sistema operativo Android 11 con MIUI 12.

Xiaomi Mi 11X Pro – Scheda tecnica (presunta)

display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI e refresh rate a 120 Hz

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI e refresh rate a lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale 2D

dimensioni di 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per 196 g

SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm

a 5 nm CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 660

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida 33W

con ricarica rapida supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Dual-frequency GPS

tripla fotocamera posteriore da 108+8+5 MP con grandangolare e macro

con grandangolare e macro fotocamera frontale da 20 MP

sistema operativo Android 11 con MIUI 12.

Xiaomi Mi 11X e 11X Pro: prezzo e data di presentazione

La data di presentazione di Xiaomi Mi 11X e Mi 11X Pro è fissata per il 23 aprile in India – insieme al lancio nel paese del super flagship Mi 11 Ultra – ma al momento non sono ancora trapelati dettagli sul prezzo di vendita.

