Dopo aver presentato i modelli Pro e Ultra, la casa di Lei Jun ha annunciato per il mercato internazionale anche il nuovo Xiaomi Mi 11i, dispositivo inedito per la serie 11 ma che invece conosciamo bene: ecco tutto su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia.

Xiaomi Mi 11i ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come abbiamo visto anche dalle indiscrezioni precedenti, il “nuovo” Xiaomi Mi 11i altro non è che la versione Global di Redmi K40 Pro+. Il device brilla con un nuovo look fresco (ma in linea con il resto della gamma 11) e un design sottile e compatto ed offre un display Samsung E4 FLAT AMOLED da 6.67″, mentre il suo corpo in vetro premium, lo spessore di 7,8 mm e il sensore di impronte digitali laterale garantiscono un'impugnatura confortevole. Il supporto HDR10+, il refresh rate a 120Hz e touch sampling a 360Hz, così come i doppi speaker e il Dolby Atmos consentono un'esperienza audiovisiva al top.

Hardware

A muovere lo Mi 11i troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 888 accompagnata con storage LPDDR5 e la memoria flash UFS 3.1. L'autonomia vede protagonista un'unità di 4.520mAh, con supporto per la ricarica rapida da 33W e caricatore incluso in confezione. Per tutti i dettagli, di seguito trovate la scheda tecnica completa con tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 11i – Scheda tecnica

display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI e refresh rate a 120 Hz

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI e refresh rate a lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale 2D

dimensioni di 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per 196 g

SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm

a 5 nm CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 660

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida 33W

con ricarica rapida supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Dual-frequency GPS

tripla fotocamera posteriore da 108+8+5 MP con grandangolare e macro

con grandangolare e macro fotocamera frontale da 20 MP

sistema operativo Android 11 con MIUI 12.

Fotocamera

Mi 11i è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP con tecnologia Dual Native ISO che permette di catturare un eccellente livello di dettaglio anche nelle aree più scure dell'immagine, una fotocamera con ultra-wide-angle da 119° e un obiettivo telemacro da 5 MP con lunghezza focale equivalente a 50mm. Mi 11i adotta una configurazione a triplo microfono, consentendo anche l'Audio Zoom, utile per riprese ancora più interessanti, catturando chiaramente l'audio di scene lontane semplicemente zoomando su un soggetto con la fotocamera. Il dispositivo può catturare video in 8K e mantiene una performance elevata di notte con la modalità Ultra Night Video. Una serie di funzioni aggiuntive di AI e di editing video permette agli utenti di migliorare rapidamente e facilmente la qualità dell'immagine e dei video.

Xiaomi Mi 11i ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Mi 11i sarà disponibile in Italia nei colori Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black; per quanto riguarda il prezzo, il flagship debutta sul mercato Global a partire da 649€ per la versione da 8/128 GB. Manca ancora una cifra per l'Italia e non appena ne sapremo di più (anche in merito alla commercializzazione) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu