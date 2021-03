Dopo esserci lasciati alle spalle la confusionaria serie Note 9, finalmente è giunto il momento di scoprire i nuovi Redmi Note 10, Note 10 Pro e Note 10 Pro Max, con tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato globale. Inizialmente prevista per fine 2019, è stata temporaneamente “sostituita” da una riedizione dei modelli Note 9. Ma alle fine il tempo è giunto ed i primi Note con display AMOLED sono tra noi: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Aggiornamento 04/03: il nuovo trittico di Redmi è ufficiale in India. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi modelli, in attesa dell'evento di lancio per l'Italia, il quale si terrà tra poche ore.

Redmi Note 10 e Note 10 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Redmi Note 10

Come anticipato in apertura e dalla valanga di indiscrezioni dei giorni scorsi, la serie Note 10 ha ricevuto un grande upgrade sul fronte del display. Per il modello base Redmi Note 10, il pannello utilizzato è una soluzione da 6,43″ Full HD+, mentre si sale ai 6,67″ Full HD+ di Redmi Note 10 Pro e Pro Max. Una novità molto importante riguarda la qualità del display: il trittico è equipaggiato con uno schermo AMOLED, per la prima volta per la serie Note. La differenza – a parte le dimensioni – riguarda il refresh rate, standard per il modello base ed a 120 Hz per le varianti Pro e Pro Max, con un un campionamento del tocco a 240 Hz.

In tutti e tre i casi è presente un punch hole centrale, con una selfie camera da 13 MP per Note 10 e da 16 MP per i fratelli maggiori.

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Uno dei teaser ufficiali rilasciati da Xiaomi ci parla del grado di resistenza che Redmi Note 10 sarà capace di offrire. Era dai tempi di Redmi Note 7 che la compagnia non si concentrava su tale aspetto: con Note 7 dimostrò di poterlo maltrattare senza conseguenze, anche se JerryRigEverything dimostrò l'esatto contrario. Il protagonista del teaser è King Kong, fra l'altro in vista del nuovo film che lo vedrà faccia a faccia con Godzilla. Ma non troviamo il più recente Gorilla Glass Victus, bensì un grado di protezione Gorilla Glass 5 (per le versioni Pro e Pro Max, Gorilla Glass 3 per il modello base).

Abbiamo poi un grado di resistenza agli schizzi e alla polvere di tipo IP53. In termini di dimensioni parliamo di dispositivi con uno spessore di 8.29/8.1 mm ed un peso di 178.8/192 grammi. Un occhio di riguardo da parte della casa cinese va anche alla luminosità dei display, dato che avrà il pannello più luminoso di sempre nella serie Redmi Note con i suoi 1200 nits (1100 nits per il modello base).

Hardware

I timori dei puristi di Qualcomm si sono rivelati infondati: tutti e tre gli smartphone arrivano con soluzioni del chipmaker USA. Redmi Note 10 4G è equipaggiato con lo Snapdragon 678, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Per Note 10 Pro, invece, si indica lo Snapdragon 732G così come il fratellone Note 10 Pro Max; lato memorie troviamo 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Il tutto i casi si tratta di RAM LPDDR4x e di memorie UFS 2.2 espandibile tramite microSD.

Al momento non è stata fatta menzione di versioni 5G: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Possibile che Xiaomi non abbia in mente un modello dedicato al nuovo standard di connettività?

Parlando poi di alimentazione, Note 10 arriva con un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 33W; guardando invece al Redmi Note 10 Pro e Pro Max, il modulo batteria sale a 5.020 mAh con ricarica da 33W. Altro dettaglio importante riguarda la presenza di una configurazione completa di speaker stereo, anch'essi per la prima volta su un modello Redmi Note. Da segnalare anche l'integrazione del sensore IR per comandare i dispositivi via infrarossi.

Fotocamera

Redmi Note 10 Pro Max, ossia il modello “top” del trittico, arriva con un sensore principale da 108 MP. Il resto del comparto offre un grandangolo da 8 MP e FOV 118°, un modulo macro da 5 MP ed un sensore per la profondità di campo da 2 MP. Redmi Note 10 Pro adotta invece una quad camera da 64+8+5+2 MP, con la medesima disposizione dei sensori. Per il più modesto Redmi Note 10, invece, abbiamo una quad camera da 48+8+2+2 MP, sempre con grandangolare, macro e sensore per la profondità.

Redmi Note 10, 10 Pro e 10 Pro Max – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Redmi Note 10 è un argomento che ci tocca da vicino, ma per il momento dobbiamo accontentarci delle cifre proposte in India. Il dispositivo arriverà sul mercato italiano tra poche ore (qui trovi tutti i dettagli su come seguire l'evento) quindi per sapere esattamente quali modelli arriveranno ed a quale prezzo bisognerà pazientare ancora qualche ora.

Tornando alle versioni Global, lanciate in India, Redmi Note 10 viene proposto nelle varianti da 4/64 GB e 6/128 GB, rispettivamente a 136€ e 159€ al cambio attuale (11.999/13.999 rupie). Il modello Note 10 Pro arriva nelle configurazioni da 6/64 GB, 6/128 GB e 8/128 GB, proposte a 182/193/216€ al cambio. Infine abbiamo la variante Note 10 Pro Max, disponibile nelle medesime configurazioni in alto, ma al prezzo di 216/228/250€ al cambio.

Le vendite partiranno dal 16 marzo. Comunque sottolineiamo ancora una volta che prezzi, varianti e modelli riguardano il mercato indiano. Per quello italiano dovremo attendere l'evento delle 13: trovate tutte le novità tra poche ore!

Sei appassionato di Xiaomi? Allora non perdere la nostra recensione del Mi 11, l'ultimo super top di gamma del brand!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu