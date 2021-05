Manca sempre meno all'approdo definitivo del sistema operativo di Huawei sui dispositivi del brand. Ma un buon sistema (o interfaccia) che si rispetti, deve avere un supporto tecnico e sui social che sia attivo e costantemente in grado di dare aggiornamenti, per questo Huawei HarmonyOS ha ora un profilo indipendente su Weibo.

HarmonyOS: ecco cosa sarà presente nel profilo Weibo del sistema operativo di Huawei

Il riferimento nel titolo non è affatto a caso. Infatti, la MIUI è una delle poche interfacce presenti con un profilo dedicato da cui estrapolare tutte le novità sul social per eccellenza in Cina. Sicuramente, è quella più aggiornata e sempre attiva. Ed è questo il piano che Huawei ha in mente per il microblog per HarmonyOS. Un portale per conoscere non solo le novità del sistema operativo in ogni nuova release, ma anche per conoscere i dispositivi che gradualmente la riceveranno.

Questo fa capire il grado di attenzione che Huawei sta riservando a quello che dovrebbe essere il suo più grande progetto negli ultimi anni, probabilmente quello più totalizzante in fatto di tecnologia prodotta, con una continua ricerca all'IoT perfetto e perfezionabile. E questo portale sarà sicuramente utile a portare HarmonyOS ad una quota di mercato che il brand si aspetta possa essere del 16%, sebbene ad oggi sembri molto ambiziosa.

Ambiziosa perché è tutto nuovo, soprattutto per gli Occidentali, ma anche perché bisogna capire le effettive capacità di uno smartphone dotato di un sistema operativo totalmente nuovo (o quasi). Bisognerà quindi aspettare i prossimi mesi, intanto Huawei si è portata avanti.

