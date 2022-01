vivo NEX Fold sarà un pieghevole innovativo per il settore

Con la serie top di iQOO ormai già presentata, è tempo per vivo di sistemare la sua fascia flagship, compreso il pieghevole NEX Fold. Il nuovo smartphone potrebbe essere qualcosa di innovativo o quanto meno inedito per il settore di competenza, come ci raccontano alcune indiscrezioni.

vivo NEX Fold avrà una tecnologia hardware inedita per i pieghevoli: di cosa si tratta?

A riportare quest'indiscrezione è stato Digital Chat Station, che ha spiegato che vivo NEX Fold sarà sostanzialmente al top sia per quanto riguarda la tecnologia di visione, sia per quanto riguarda la ricarica rapida. Quindi, possiamo aspettarci un display super definito (quanto meno quello interno) ed una ricarica che supererà gli 80W previsti per la serie X80 e NEX 5. Rumors vogliono infatti che vivo stia lavorando per una ricarica a 100W e chissà che non possa debuttare qui.

Ma ciò che potrebbe essere più interessante è la tecnologia hardware inedita di cui NEX Fold dovrebbe dotarsi. Il leaker non è stato molto chiaro, ma ha annunciato che sarà qualcosa di mai visto anche per i pieghevoli. Che sia un nuovo tipo di formato? O qualcosa che riguarda la parte esterna? I dubbi sono tanti ma tutti interessanti, segno che vivo sta lavorando in una direzione molto precisa per la sua line up 2022, che punta al massimo.

Non ci resta quindi che attendere le prossime settimane, dove inizieremo a capirne di più su un foldable che si preannuncia davvero potente.

