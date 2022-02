Non riesci a ritrovare quel video visto su YouTube? È più semplice di quello che credi!

Dopo aver visto come fare per ritrovare un TikTok perduto è arrivato il momento di rispondere ad un altro quesito il salsa social, stavolta passando ad un'altra piattaforma che ha fatto la storia. Avete perso un video di YouTube e non ricordate il nome? La vostra ricerca si scontra con centinaia di risultanti e non riuscite a trovate quella clip divertente? Niente paura e andiamo a vedere come ritrovare un video visto su YouTube: un'occasione perfetta per fare il punto della situazione e scoprire (o ricordare, per qualcuno) come visualizzare la cronologia dei video!

Come ritrovare un video visto su YouTube e visualizzare la cronologia

Come ritrovare un video di YouTube se si è dimenticato il titolo? A differenza della procedura vista per TikTok, avete a che fare con la piattaforma di Google è decisamente più semplice. Se non sapete come ritrovare un video visto su YouTube e visualizzare la cronologia completa, non dovrete far altro che seguire alcuni passaggi basilari (che richiederanno solo una manciata di secondi!).

Ecco come fare per visualizzare la cronologia di YouTube e ritrovare un video visto di recente. Visualizzare la cronologia YouTube su Android. Ovviamente il primo passaggio da compiere e quello di aprire l'applicazione di YouTube direttamente dal vostro smartphone Android. In basso a destra trovate la voce Raccolta: cliccatela per entrare nella sezione relativa alle attività dell'account e in cima alla lista sarà presente la Cronologia. Nel caso non sia disponibile, attivatela per trovare facilmente i video che avete guardato su YouTube; in alternativa, qui troverete tutte le clip viste. Visualizzare la cronologia YouTube su iOS. Il procedimento è identico a quanto visto con Android: basterà cliccare su Raccolta e di conseguenza accedere alla voce Cronologia per ritrovare tutti i video recenti. Visualizzare la cronologia da PC. Se invece vi interessa visualizzare la cronologia direttamente da PC non dovrete far altro che accedere alla pagina principale di YT e anche in questo caso troverete la voce Raccolta; si trova nella barra a sinistra, come ultima voce. In alternativa, potete visualizzare i video visti anche tramite la cronologia del vostro browser. Visualizzare la cronologia senza account YouTube. Ovviamente non è possibile visualizzare la cronologia nel caso in cui non siate iscritti a YT: in questo caso, per ritrovare un video visto di recente, basterà accedere alla cronologia del browser.

Come abbiamo visto nella nostra guida, ritrovare un video perso sulla piattaforma di Google è semplicissimo e tutto è a portata di mano. Nonostante si tratti di un dettaglio sotto gli occhi di tutti, a volte non facciamo caso alle cose più evidenti!

