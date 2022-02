Hai visto un video TikTok ma non sai come riguardarlo? È facile con questo trucco

Quante volte è capitato di perdere un video di TikTok poco dopo averlo visto o durante la visione? Basta un piccolo errore per ricaricare la pagina e la clip che ci stavamo godendo è sparita per sempre. Ma è davvero così? Dobbiamo necessariamente arrenderci e procedere oltre o magari gettarci a capofitto nella ricerca? In realtà grazie ad semplice trucco è possibile vedere la cronologia dei video visti su TikTok, una funzionalità utile che ci permette di ritrovare una clip persa. Bando alle ciance, andiamo a vedere come ritrovare un video visto e come fare per visualizzare la cronologia su TikTok.

Come ritrovare un video visto su TikTok e accedere alla cronologia

Si tratta di un trucco davvero semplice da utilizzare, un metodo rapido per accedere alla cronologia di TikTok e visualizzare al volo gli ultimi video visti (in realtà quelli dell'ultima settimana). Se avete perso una clip mentre la stavate guardando o se siete in cerca di quel video che vi ha fatto scompisciare alcuni giorni fa, con questo metodo ritroverete tutto in un istante.

Ecco come fare per ritrovare i TikTok persi e vedere la cronologia dei video visti durante la settimana: tutti i passaggi con immagini. Clicca sul pulsante Scopri. Tra i tab in basso trovate la categoria Scopri: cliccateci sopra per accedere alla schermata dedicata. Utilizza la Ricerca. Cliccate sulla ricerca in alto e scrivete un semplice asterisco (*) all'interno della barra. Seleziona Filtri ed imposta quello per la Cronologia di TikTok. Scegliete la voce Filtri e cliccate sul pulsante in alto a destra: nella nuova schermata noterete il pulsante dedicato alla cronologia (Video visualizzati negli ultimi 7 giorni). Cliccate il pulsante in modo da ottenere una spunta verde. Selezionate Applica in alto a destra in modo da applicare questa modifica. Visualizzate i video persi di TikTok grazie alla Cronologia. In questo modo diventeranno visibili tutti i video visualizzati durante la settimana e potrete comodamente recuperare quel TikTok introvabile che vi stava facendo impazzire!

