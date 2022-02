Rendi le tue foto più belle con queste app

Scattare foto dallo smartphone è diventata ormai la norma per tanti utenti, specie se si tratta di selfie e ritratti. Ma come possiamo modificare o ritoccare le nostre foto su smartphone? Ci sono una serie di applicazioni dedicate al fotoritocco, sia per Android che per iOS, che possono tornarvi molto utili. In questa guida ve ne lasciamo 3, così da avere ben in mente le migliori.

Come ritoccare o modificare le foto su smartphone Android e iOS

La selezione delle migliori app per il fotoritocco, cioè per modificare o ritoccare le foto che facciamo su smartphone Android e iOS, si basa sulla semplicità di utilizzo o comunque sulla completezza di queste applicazioni, in modo che possano (ovviamente) tornarvi utili. Ve le elenchiamo di seguito.

App per modifica foto – Pixlr (Android/iOS)

Un'applicazione molto utile che potete trovare per modificare le foto in maniera piuttosto completa è sicuramente Pixlr. Questa app è disponibile sia per smartphone Android, sia per smartphone iOS. Qui troverete filtri, ma anche operazioni più specifiche come la doppia esposizione per creare effetti fotografici di buon livello, l'opzione per creare collage, aggiungere testo e tanto altro. Il tutto, con molta semplicità e creatività.

Pixlr | Android | iOS |

App per fotoritocco selfie – YouCam Perfect (Android/iOS)

Altra applicazione molto nota, utilizzata per ritoccare i selfie, è sicuramente YouCam Perfect. Qui i filtri e le modifiche non si contano, con già la versione gratuita che ha tante funzioni per far diventare il vostro selfie perfetto (come dice anche il titolo del programma), con possibilità di modificare i vostri scatti rimuovendo oggetti o modellando il fisico. Anche questa è disponibile sia per smartphone Android, sia per smartphone iOS.

YouCam Perfect | Android | iOS |

App per fotoritocco o modifica divertenti – Photo Lab (Android/iOS)

Chiudiamo il trittico di applicazioni con un'applicazione sì utile per modificare o ritoccare le vostre foto, ma in maniera divertente. Infatti, Photo Lab è proprio l'app giusta per poter creare una vostra versione in cartoon, oppure andando a creare effetti simpatici con sticker e filtri dedicati proprio alla parte scherzosa del fotoritocco, dando spazio alla fantasia. Chiaramente, anche questa applicazione è disponibile sia per Android, sia per iOS.

Photo Lab | Android | iOS |

Altre applicazioni per modificare foto su smartphone

Nel caso voleste qualcosa di più professionale e sapete armeggiare già meglio con il fotoritocco da smartphone, potete consultare anche altre applicazioni che risultano essere l'emblema, cioè le migliori, del come modificare o ritoccare le foto sui dispositivi mobili. Ve ne lasciamo anche qui 3, ma siamo sicuri che le conoscerete bene. Nel caso invece vogliate sapere le migliori app per scaricare suonerie gratis su Android, vi lasciamo la guida dedicata.

Snapseed | Android | iOS |

Photoshop Express | Android | iOS |

Picsart | Android | iOS |

