La personalizzazione che potete trovare in Android è decisamente proverbiale e questo si riflette anche sui contenuti multimediali. E soprattutto, se volete che le vostre suonerie in chiamata siano proprio come le volete voi, in questa guida vi illustreremo come e dove scaricare i suoni gratis per gli smartphone Android.

Come scaricare suonerie gratis per Android: le tre migliori app

Prima di illustrarvi quali sono le migliori applicazioni Android per scaricare suonerie gratis, vi spieghiamo come impostare una suoneria scaricata per le vostre chiamate o messaggi. Per poterlo fare, bisognerà andare nelle Impostazioni, andare nella sezione Suoni e Vibrazione e scegliere poi la traccia audio che preferite dalla voce Scegli da File o da Locale. Tutto molto pratico. Ma adesso vi lasciamo alle tre migliori app per poter scaricare le suonerie.

Zedge

Senza alcun dubbio alcuno, Zedge è sicuramente l'applicazioni per suonerie e sfondi più famosa sul Play Store Android. Con un catalogo veramente vastissimo, potete scegliere i vostri suoni preferiti e scaricarli in tutta comodità dall'app e direttamente da lì impostarli come suoneria per le chiamate o anche per le varie notifiche. Esiste anche un piano Premium che permette di avere il servizio senza pubblicità, ma queste solitamente non sono poi così invasive.

Zedge | Android | Download

Audiko

Altra interessante applicazione per scaricare suonerie su smartphone Android è senza dubbio Audiko. L'app è strutturata molto bene e divide in varie categorie i suoi da scaricare, come i generi o le raccolte più in trend al momento. Ma la chicca più interessante è l'editor che ha integrato, visto che è possibile creare le proprie suonerie da brani che abbiamo già sul nostro dispositivo. Davvero molto utile.

Audiko | Android | Download

MyTinyPhone (Melodie e Sfondi MTP)

Chiude il terzetto di applicazioni MyTinyPhone, applicazione anche questa abbastanza completa e piena di suonerie da scaricare (oltre che gli sfondi). Molto simile a Zedge, resta però solo una buona alternativa, visto che il catalogo della prima app è decisamente più ampio.

MyTinyPhone (Melodie e Sfondi MTP) | Android | Download

Bonus: RSFX (Editor di suonerie)

Se siete più creativi e amate creare le vostre suonerie da zero con brani che avete già, c'è un'applicazione che fa proprio da editor per questa funzione. RSFX, Ringtone Slicer FX, che vi permette di tagliare a piacimento o comunque creare una suoneria per Android in maniera molto semplice ma dettagliata. Non è inserita nella top 3 in quanto non fornisce un servizio di download come le altre, ma resta molto utile.

RSFX (Ringtone Slicer FX) | Android | Download

