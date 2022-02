ASUS VivoWatch 5: ufficiale in Italia il wearable top gamma

Tra i vari prodotti di ASUS non manca la categoria degli indossabili e l'ultimo arrivato di questo settore è il VivoWatch 5, che è arrivato anche in Italia. Il nuovo smartwatch del brand si configura con un top gamma a tutti gli effetti, con funzioni di ottimo livello e materiali costruttivi di alto profilo.

ASUS VivoWatch 5: tutto sul nuovo smartwatch

Il nuovo smartwatch ASUS si configura con una struttura importante che lo rende sicuramente andato anche per escursioni e sport. Ma sono le sue caratteristiche tecniche a renderlo davvero interessante. Infatti, si parte dai sensori, che possiamo dire molto completi: 2 sensori per elettrocardiogramma, 2 sensori per il monitoraggio PPG e 2 infrarossi per la temperatura. Insomma, avrete sempre sotto controllo la vostra salute.

Presenti inoltre G-Sensor, GPS, Altimetro e Giroscopio, perfetti per potersi orientare e allenare tracciando il proprio percorso. Grazie poi alla tecnologia ASUS HealtAI, potrete avere informazioni sulla vostra quotidianità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. ASUS VivoWatch 5 è dotato inoltre di una batteria da 300 mAh che porta un'autonomia fino a 14 giorni. Grazie all'app HealthConnect potete accedere al Family Share ed il promemoria per le medicine.

Prezzo e disponibilità Italia

ASUS VivoWatch 5 è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 349.90€, con possibilità di acquistare i cinturini in pelle sia in arancione che in bianco al costo di 26.99€. Di seguito trovate il link all'acquisto dello store ufficiale. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

