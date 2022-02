Google Pixel 6 e 6 Pro arrivano in Italia con uno stile unico ed il nuovo processore Tensor

A distanza di circa tre mesi dal lancio ufficiale finalmente i nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro arrivano in Italia: si tratta dei nuovissimi top di gamma di Big G, per la prima volta con l'inedito chipset Tensor, un design rinnovato ed un comparto fotografico che punta ad offrire il massimo. Andiamo a scoprire tutte le novità, ma soprattutto i prezzi per il nostro paese!

Google Pixel 6 e 6 Pro arrivano in Italia: caratteristiche e prezzo

In termini di design, Google Pixel 6 e 6 Pro arrivano con un look rinnovato ed unico, caratterizzato da una banda in vetro sopraelevata rispetto al resto della scocca, posizionata in alto. Qui trova spazio la fotocamera mentre frontalmente abbiamo un classico display dotato di un foro per la sefie camera. A proposito dello schermo si tratta di un pannello flat OLED da 6.4″ Full HD+ a 90 Hz, per il modello standard. Il fratello maggiore Pro monta invece una soluzione dotata di bordi curvi OLED da 6.7″ QHD+, inoltre si tratta di un display con tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz.

Il cuore di entrambi i top di gamma è il nuovo chipset Tensor, prodotto da Samsung e composto da una CPU octa-core fino a 2.8 GHz (con Cortex-X1), una GPU Mali-G78 ed un coprocessore chiamato Titan M2 dedicato alla sicurezza. Lato memorie abbiamo RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.600 mAh e da 5.000 mAh (per Google Pixel 6 e 6 Pro), in entrambi i casi con il supporto alla ricarica wireless da 21W e 23W (la ricarica cablata è fino a 30W).

Il comparto fotografico offre una dual camera da 50 + 12 MP per il modello base (con grandangolo) ed un triplo modulo da 50 + 12 + 48 MP per la versione Pro. Nel caso del fratellone è presente un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 4X. La selfie camera è invece un sensore da 8 MP e da 11 MP, rispettivamente per Pixel 6 e 6 Pro.

Non mancano poi Android 12 come software, la certificazione IP68 per la massima protezione da acqua e polvere e un vetro Gorilla Glass Victus per la resistenza ai graffi.

I nuovi modelli sono già disponibili all'acquisto nello store ufficiale di Big G. Google Pixel 6 Pro viene proposto al prezzo di 899€ mentre per la versione standard si parla di 649€, in entrambi i casi con storage da 128 GB.

