La serie Realme 9 Pro ha una data di presentazione

Sono ormai varie settimane che si preannuncia il debutto della nuova serie Number del brand asiatico ed ora sembra che finalmente sia arrivato il momento di saperne di più in merito all'uscita. L'azienda ha confermato ufficialmente la data di presentazione di Realme 9 Pro e 9 Pro+, entrambi in arrivo nel corso di un evento che si terrà a febbraio.

Aggiornamento 03/02: la compagnia asiatica conferma la data di presentazione dei nuovi modelli della serie Realme 9 Pro. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme 9 Pro e 9 Pro+ sono in arrivo: svelata la data di presentazione

Nel momento in cui scriviamo, la data di presentazione della serie Realme 9 Pro è stata svelata in via ufficiale, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. L'evento di lancio Global (quindi anche per l'Europa) è fissato per il prossimo 16 febbraio 2022. Manca ormai pochissimo prima di poter scoprire tutto sui nuovissimi dispositivi del brand.

Tra l'altro sembra ormai chiaro – ma ovviamente l'ultima parola spetta all'azienda – che ci troveremo di fronte a soli due modelli, ossia Realme 9 Pro e il modello maggiorato Pro+. Non viene fatta menzione del modello base Realme 9 standard e gli stessi leaker non vi fanno riferimento. Forse arriverà in un secondo momento: in fondo solo pochi giorni fa abbiamo assistito al debutto Global in solitaria del modello 9i.

