Realme 9 Pro+: un render mostra come potrebbe essere

La presentazione di Realme 9 e 9 Pro non potrà che portare avanti l'ottimo lavoro che il produttore sta facendo sul mercato. Non è un caso che, in soli 3 anni, il sub-brand OPPO sia riuscito a conquistare il traguardo dei 100 milioni di smartphone venduti. Un traguardo già infranto da altre compagnie del settore, ma Realme può fregiarsi di essere stata l'azienda più giovane a farlo. Perdipiù nel minor tempo possibile, battendo persino Xiaomi ed Apple nonché la stessa “mamma” OPPO. Sulla serie 8 Realme ha investito tanto e quindi ci aspettiamo che faccia lo stesso anche con i suoi successori.

Aggiornamento 04/01: dopo aver parlato del periodo di uscita della nuova gamma, ecco un'immagine render che mostrerebbe il possibile design di Realme 9 Pro+. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione “Design e display”.

Realme 9 Pro: ecco tutto quello che sappiamo

Stando alle voci di corridoio, la famiglia Realme 9 sarà composta da svariate versioni: oltre ai classici Realme 9 e 9 Pro, ci sarebbero anche Realme 9 Pro+/Max e Realme 9i. Per la prima volta, quindi, avremmo una variante Pro+, probabilmente per contrastare quanto fatto da Xiaomi con Redmi Note 11 Pro+.

Design e display

Realme 8 5G

Certificato in India, Realme 9 Pro (e immaginiamo anche il modello standard) sarebbe così pronto a debuttare sugli scaffali. Non ci è ancora dato sapere come saranno fatti i nuovi smartphone, pertanto attendiamo qualche immagine prima di avanzare delle ipotesi. Ma è praticamente certo che ritroveremo uno schermo punch-hole con tecnologia Super AMOLED. Immaginiamo che potrebbe avere una diagonale da circa 6,4″ Full HD+, ma che soprattutto verrà abbandonati i 60 Hz in favore di uno schermo più evoluto. Forse a 90 Hz, se non addirittura a 120 Hz, anche per contrastare quanto fatto da Xiaomi con la serie Redmi Note 10.

Ovviamente l'immagine pubblicata in rete e dedicata al design di Realme 9 Pro+ non fa riferimento al design effettivo. Tuttavia, stando ai leaker, si tratterebbe di un concept basato sui vari bozzetti trafugati in precedenza. Volendo prendere per buono questo look si nota uno stile simile a quello dei precedenti 8 e 8 Pro, ma con una tripla fotocamera. Il layout è leggermente diverso anche se la forma quadrate resta. Inoltre il punch hole viene spostato al centro del display mentre nei predecessori è posizionato in alto a sinistra. Insomma, un look che sembra più pulito ed elegante ma bisogna vedere se questo sarà effettivamente il risultato finale.

Hardware

Realme 9 Pro+ ( RMX3393 & RMX3392 ) is 5G device 😍 confirms NBTC certification.

Realme 9 Pro+ 5G gets NBTC, TKDN, Indian 🇮🇳 BIS & EEC certification.#realme #realme9ProPlus pic.twitter.com/R6vqA1gakK — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 21, 2021

La questione hardware è complessa, perché Realme 9 e 9 Pro potrebbero adottare sia soluzioni Qualcomm che MediaTek. Entrambi offrono soluzioni di rilievo, anche se l'impressione è che i produttori cinesi potrebbero preferire MediaTek per avere SoC 5G a costo minore. Realme 8 e 8 Pro hanno utilizzato lo Snapdragon 720G in 4G, mentre Realme 8 5G il Dimensity 700. Un'ipotesi è che Realme 9 potrebbe far parte dei prossimi smartphone ad essere mossi dal Dimensity 810, chipset a 6 nm con CPU octa-core Cortex-A76/A55 a 2,4 GHz. Si ipotizza che il modello Pro possa utilizzare il più performante Dimensity 1200-AI, mentre quello Pro+ addirittura lo Snapdragon 870.

E questa indiscrezione potrebbe trovare un riscontro concreto, perché da più certificazioni Global, tutte corrispondenti, apprendiamo che proprio Realme 9 Pro+ riporta la dicitura 5G, quindi è facile che vi sia una delle soluzioni indicate sopra. Se arrivasse con Snapdragon 870, sarebbe il terzo smartphone del brand con tale chipset, dopo GT Neo 2 e GT Master Explorer (che però è esclusivo della Cina).

Dal tweet ufficiale del CMO India e Europa di Realme, apprendiamo che dovrebbero esser dotati anche loro dell'ormai onnipresente Dynamic RAM Expansion. Sulla batteria non ci aspettiamo grandi sorprese, con una 4.500 mAh che secondo una nuova certificazione ottiene una ricarica molto rapida da 65W, così come è avvenuto per Realme 7 Pro.

Fotocamera

50 rear, 16 front — Mukul Sharma (@stufflistings) December 20, 2021

Le notizie sul comparto fotografico della serie Realme 9 sono ancora scarse. Per il momento, i leak inizialmente riportavano che su Realme 9 Pro+, ci sarebbe una fotocamera da 12 MP f/1.8 con stabilizzazione elettronica EIS, ma da una certificazione apprendiamo che vi sarà anche un sensore posteriore da 50 MP ed una selfie camera da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

[Exclusive] Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+ will launch globally by February.https://t.co/kReJ9uiAAF — Mukul Sharma (@stufflistings) January 3, 2022

Non c'è ancora una data di presentazione ufficiale, ma secondo un nuovo leak di Mukul Sharma in collaborazione con 91Mobiles, la serie Realme 9, in particolare i modelli Pro e Pro+, sarebbero in dirittura d'arrivo. Infatti, pare che nel mese di febbraio 2022 vedremo molto probabilmente le due varianti top della gamma, magari con le configurazioni “minori” in seguito. Questo dato sarebbe indicativo anche per l'Europa, visto che le certificazioni per il nostro mercato iniziano ad aumentare.

Non sappiamo ancora i prezzi, ma immaginiamo che oscilleranno attorno alla fascia dei 200/300€ a seconda della variante

