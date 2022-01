Realme 9i Global arriva oggi: il nuovo medio gamma è in offerta ad un prezzo super

Dopo il debutto asiatico, Realme 9i arriva anche alle nostre latitudini grazie allo store ufficiale del brand su AliExpress, ovviamente in versione Global. Quale modo migliore per lanciare un mid-range se non con un'offerta lampo da cogliere al volo?

Realme 9i debutta su AliExpress ed è subito in sconto

Aspettando il lancio della serie 9 al completo, iniziato a metterci al pari con Realme 9i, primo terminale della famiglia ad arrivare sul mercato. Il mid-range non punta alle stelle, ma offre comunque un comparto tecnico da non sottovalutare, capeggiato dallo Snapdragon 680 ed alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Il display è un'unità LCD da 6.59″ con risoluzione Full HD+ ed un refresh rate adattivo fino a 90 Hz. Quando al comparto fotografico, il “piccolo” della gamma arriva con un triplo modulo basato su un sensore principale da 50 MP, accompagnato da macro e profondità (2 + 2 MP).

Il nuovo Realme 9i debutta su AliExpress ad un prezzo super interessante, sia nella versione base da 4/64 GB che per quanto riguarda la variante maggiorata. Di seguito trovate il link all'acquisto per entrambe: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Vi segnaliamo che la variante minore risulta attualmente non disponibile, ma è probabile che tornerà in stock nelle prossime ore: date un'occhiata o puntate alle versione top.

