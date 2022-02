San Valentino con OPPO: il regalo giusto per un partner speciale

La Festa degli Innamorati è dietro l'angolo e non sapete come svoltare il 14 febbraio in quanto a regali? OPPO vi viene in soccorso con le sue proposte di San Valentino 2022 sullo store ufficiale, tra smartphone, smartband, cuffie e smartwatch del brand.

OPPO San Valentino 2022: le migliori proposte per Lui e per Lei

Le idee OPPO per Lei

OPPO è sempre molto attento allo stile e in questo, si avvicina in maniera particolare alle donne. Ma come potete sorprendere la vostra partner a San Valentino? Se state pensando ad uno smartphone, potreste valutare di regalare un OPPO Reno 6, dispositivo 5G dal design particolare, una fotocamera 64 MP ed un super display AMOLED, non teme le giornate lunghe grazie alla ricarica da 65W. Inoltre, al fine di rendere il tutto ancora più stiloso, OPPO Band Style può essere l'alleato ideale per la sua quotidianità, pur rimanendo un punto di riferimento nello stile del settore. Febbraio in più periodo di Sanremo e se ama ascoltare gli ultimi successi musicali, potete regalarle anche un paio cuffie OPPO Enco Buds, eleganti ed abbinabili ad ogni outfit.

Le idee OPPO per Lui

Sportivo, elegante, senza compromessi. Il regalo perfetto per il vostro partner può essere una scelta ardua ma anche OPPO non si tira indietro e propone quello che è uno dei migliori smartphone in circolazione, cioè Find X3 Pro. Il primo smartphone al mondo con un microscopio ed uno dei migliori schermi sul mercato, renderà la sua produttività e la sua multimedialità un lusso a portata di mano. E se ama fare attività motoria, la OPPO Band Sport può essere l'accessorio giusto e, semmai dovesse tifare Milan, il brand vi porta anche l'edizione speciale per la sua squadra del cuore. Se è poi un buon intenditore di musica o semplicemente volete chiacchierare senza doversi sbattere per telefonare, un paio di OPPO Enco Free 2 può essere la scelta ideale per il vostro Lui.

OPPO Watch: il regalo di San Valentino perfetto per due cuori all'unisono

E se voleste fare un regalo per entrambi? Per sentirvi connessi in tutto e per tutto, il regalo perfetto può essere OPPO Watch, lo smartwatch fiore all'occhiello del brand. Con tutta la prestanza del sistema Wear OS e soprattutto la qualità fine del display, le vostre giornate saranno totalmente a portata di polso, visto che potete anche rispondere alle chiamate.

Per poter trovare tutte queste soluzioni per San Valentino, vi lasciamo il link allo store ufficiale, dove potrete acquistarli in tutta semplicità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il