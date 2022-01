Le 4+1 idee regalo tech di San Valentino per Lei

La festa degli innamorati è sempre più vicina e, finiti questi giorni di gennaio, si avranno solo due settimane di tempo per fare il dono giusto alla propria partner. E se avete già consultato la guida per Lui, in questa conosceremo 4 + 1 idee regalo tech di San Valentino per Lei, divise in più categorie di prodotto e con tante occasioni da non perdere.

Ecco le 4 + 1 idee regalo tech di San Valentino: tutte le soluzioni per Lei

Quali possono essere le migliori idee regalo tech per Lei in questo San Valentino 2022? Sicuramente, si punta tanto sugli accessori. Questi possono essere indossabili, oppure semplicemente portatili e in più, non vanno dimenticati capi d'abbigliamento smart che permettano di riscaldarla durante le giornate più fredde. Se poi vi servisse un regalo no tech, potete dare un'occhiata a quest'altra guida.

Una smartband per un cuore che batte

Se proprio non dovete regalare uno smartphone, potete sempre rifugiarvi in una smartband. Questi indossabili sono davvero molto utili ed in alcuni casi sostituiscono facilmente uno smartwatch. Anche queste soluzioni si trovano in ogni fascia di prezzo, sebbene tutte più o meno simili.

E se volete regalarle un vero e proprio smartwatch, potete affidarvi al bellissimo Fossil Gen 5 + 5E, dotato di Wear OS e tante funzioni di monitoraggio, oltre ad uno stile invidiabile.

Utile e dilettevole con lo scaldamani power bank

Il freddo di febbraio, si sa, è davvero rigido e per le giornate polari quando voi non ci siete, farla riscaldare può essere un gesto di premura. E quale miglior soluzione se non uno scaldamani power bank? Oltre alla sua funzione di riscaldamento, questo dispositivo ne può ricaricare altri come smartphone e tablet. Ve ne lasciamo alcuni modelli pensati per Lei.

Sempre produttivi con le chiavi USB multi-porta

Che sia per lavoro o per studio, ma anche per tenere le vostre foto o ricordi al sicuro, avere a disposizione una chiave USB multi-porta può essere davvero utile. Ne abbiamo raccolte alcune per l'occasione.

Falle sentire il tuo calore con il giubbotto riscaldante

Per le vostre passeggiate invernali, magari proprio nella giornata di San Valentino, è bene coprirsi bene. Ma se volete fare un colpo da maestro, potete regalarle un bel giubbotto riscaldante, con uno stile casual e funzionalità molto interessanti.

Bonus: un tablet per uno streaming più “intimo”

Per quelle serate dove non volete accendere la TV, quando volete stare sul divano più accoccolati, un tablet può essere la soluzione più utile per lo streaming dei vostri contenuti preferiti. Magari uno piccolo da 8″, senza spendere cifre esorbitanti ma dalla sicura riuscita.

Queste erano le nostre idee regalo tech per San Valentino, dedicate a Lei.

