Le 4 + 1 idee regalo tech di San Valentino per Lui

Con la fine del mese di gennaio è tempo di pensare alla festa degli innamorati e ovviamente si parte con la caccia al pensiero perfetto, per lasciare senza parole la nostra dolce metà. In questa guida andiamo a scoprire 4 + 1 idee regalo tech di San Valentino per Lui, con varie tipologie di prodotti e anche delle occasioni per risparmiare!

Ecco le 4 + 1 idee regalo tech di San Valentino: tutte le soluzioni per Lui

Le nostre idee regalo tech di San Valentino per Lui vanno a toccare quelli che sono gli accessori più cercati e desiderati, ovviamente senza spendere un occhio della testa. Abbiamo pensato di lasciare fuori gli smartphone in modo da concentrarci esclusivamente su altre tipologie di prodotti. In alcuni casi non è possibile risparmiare più di tanto, ma abbiamo cercato di inserire varie opzioni, in modo da accontentare tutti. E nel caso in cui preferiate dare un'occhiata anche a soluzioni non tech, eccovi serviti!

Uno smartwatch… è per sempre

Il regalo tecnologico per eccellenza – a parte un telefono – non può che essere uno smartwatch: ormai sono diventati un accessorio irrinunciabile sia per appassionati tech che per neofiti, grazie alla possibilità di sfruttare molteplici funzioni (per l'allenamento e la salute) e al vasto assortimento, con tante categorie di prezzo.

Cuffie True Wireless per tutte le tasche

Altro accessorio vitale è rappresentato dalle cuffie true wireless: gli auricolari TWS sono compagni inseparabili per viaggi e spostamenti, durante le sessioni di allenamento o semplicemente per isolarsi ascoltando la propria musica preferita. Un regalo sempre gradito, specialmente se fatto con il cuore.

Una power bank per non restare mai a secco

Le nostre idee regalo tech per lui continuano con un prodotto che non può mancare nello zaino di ogni appassionato che si rispetti. Per non restare mai con la batteria a secco (quella dello smartphone, dei un accessorio o del laptop) è bene affidarsi ad una power bank: ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Uno smart speaker per una casa tech

Il vostro lui sogna una casa smart? Allora è meglio partire dalle base con uno smart speaker. I dispositivi Amazon Alexa la fanno da padroni, specialmente per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Un paio di chicche per veri appassionati

La nostra panoramica delle migliori idee regalo tech di San Valentino per lui giunge al capolinea, ma lo fa con stile. Per gli utenti in cerca di qualcosa di utile e di stravagante vi segnaliamo gli occhiali Bose con audio Bluetooth integrato… una vera chicca per gli appassionati tech!

Nel caso in cui la vostra dolce metà sia appassionata di gaming, il controller GameSir X2 (che abbiamo anche recensito) trasforma lo smartphone in una console ed è utilissimo sia per i giochi mobile che per il cloud gaming. Fantastico! Vi segnaliamo un'offerta con codice sconto dall'Europa ma se preferite Amazon, poco più in basso lo trovate anche da lì (ma ad un prezzo leggermente maggiore). Infine, per amor di completezza, vi segnaliamo anche una serie di controller standard per le console.

Queste erano le nostre idee regalo tech per San Valentino, dedicate a Lui.

