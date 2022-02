Nubia Z40 Pro sarà il primo smartphone Android con ricarica wireless magnetica

La compagnia cinese presto lancerà in Cina Nubia Z40 Pro: dopo le prime notizie in merito al processore ed al sensore fotografico, una conferma da parte della società cinese svela una caratteristica inedita. Si tratta di una novità non solo per le precedenti serie Nubia, bensì per tutta la categoria degli smartphone Android: la tecnologia di ricarica wireless magnetica.

Nubia Z40 Pro sarà dotato di tecnologia di ricarica wireless magnetica, il primo nel suo genere

Nubia ha già confermato per il Z40 Pro la presenza del chip Snapdragon 8 Gen 1 e del sensore fotografico Sony IMX787, due notizie che rendono sicuramente intrigante l'uscita del futuro flagship; con la recentissima notizia circa l'implementazione della tecnologia di ricarica wireless magnetica, il lancio del Z40 Pro incuriosisce ancora di più. Apple è stata la prima ad offrire all'utenza questa particolare tecnologia con l'uscita della serie iPhone 12 nel 2020. Il Concept Phone di Realme, il Realme Flash, è stato il primo a mostrare la ricarica wireless magnetica per smartphone Android, tuttavia al momento si tratta ancora di un concept. Insomma, il progetto Realme non è mai stato concretizzato in versione commerciale, al contrario del prossimo flagship Nubia che è in dirittura d'arrivo.

Trattandosi di un progetto curato nei minimi dettagli, Realme aveva dichiarato per il suo Concept Phone una velocità di ricarica wireless di 50 W, mentre la velocità di ricarica del Z40 Pro non è ancora pervenuta. Non ci resta che attendere l'avvicinarsi della data d'uscita – presumibilmente alla fine del periodo del Capodanno Cinese – per avere ulteriori notizie in merito al nuovo top.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità raccolte finora in merito al Nubia Z40 Pro, date un'occhiata al nostro approfondimento.

