Nubia Z40 Pro in test su Geekbench: tanta RAM in arrivo

Nel mercato smartphone, un po' tutti i brand stanno iniziando a muoversi per presentare i loro flagship per il 2022 e tra questi non manca Nubia, che lancerà il suo nuovo Z40 Pro. Questo smartphone rappresenta un ulteriore passo in avanti in termini di specifiche tecniche per l'azienda, ma sarà in grado di prendersi le luci della ribalta?

Aggiornamento 08/02: su Geekbench arriva anche Nubia Z40 Pro, con il nuovo flagship che conferma il chipset e anche la memoria RAM. Trovate tutti i dettagli in “Design e specifiche tecniche”.

Nubia Z40 Pro sarà il primo con lente fotocamera da 35 mm

Design e specifiche tecniche

Cosa sappiamo in merito al nuovo Nubia Z40 Pro? Non abbiamo ancora indicazioni in merito al suo design, ma sappiamo già qualcosa in merito alle specifiche tecniche che lo comporranno. Infatti, il brand ha confermato la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1, a cui abbina un impianto di dissipazione con nuovi materiali simili a quelli utilizzati per le componenti aerospaziali. L'azienda parla di una piastra in grafene con micro-cavità, un sistema che gli permetterebbe di aumentare di moltissimo le capacità dissipative.

Secondo i test di Nubia, lo smartphone sarebbe in grado di far girare un gioco come Geshin Impact a soli 25° C. Un traguardo considerevole, se si pensa che smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 come Xiaomi 12 Pro hanno dimostrato di avere problemi di temperature. Molto potrebbe farlo anche la quantità di memoria RAM di cui si dovrebbe avvalere Z40 Pro, visto che Geekbench ci mostra non solo, a ulteriore conferma, il chipset Qualcomm, ma anche ben 16 GB RAM, che sicuramente comporranno la versione massima dello smartphone.

A questo, Nubia Z40 Pro aggiunge una novità intrigante per il comparto fotocamera. Sarà il primo smartphone al mondo a montare l'inedito Sony IMX787 con una lente personalizzata da 35 mm. Sappiamo anche che avrà apertura focale f/1.6, stabilizzazione OIS e autofocus omni-direzionale. Stando alle dichiarazioni dell'azienda, questa lente custom garantirebbe una serie di vantaggi: -35% di distorsione dell'immagine, +80% in assorbimento luminoso e +78% in nitidezza.

Nubia Z40 Pro – Prezzo e data di uscita

Nubia non ha ancora annunciato una data di uscita precisa per la serie Z40, ma il periodo sì e questo sarà il febbraio 2022. Ipoteticamente poco dopo il Capodanno cinese, visto che parlano di fine ed inizio anno, quindi detto alla cinese, sarà proprio dopo il Festival di Primavera. Quanto al prezzo, non ci sono indiscrezioni di sorta, ma possiamo ipotizzare sempre intorno ai 650/700€ al cambio.

