Capodanno Cinese 2022: perché è l’anno della Tigre e quali sono gli altri segni zodiacali

In questi giorni, seppur non ci riguardi direttamente, non si fa altro che parlare di Capodanno Cinese 2022, di anno della Tigre e di tutto ciò che ne concerne. Ma perché è l'anno della Tigre ma soprattutto, quali sono gli altri segni zodiacali cinesi, come si declinano nel calendario lunare e quali sono i loro significati?

Capodanno Cinese: ecco il significato dei segni zodiacali e dell'anno della Tigre d'acqua

Ovviamente, per capire di cosa stiamo parlando, partiamo da come si struttura il calendario lunare, quello a cui si riferiscono gli abitanti della Cina. Esso infatti inizia in base a quando c'è il primo novilunio, quindi alla seconda luna del solstizio d'inverno. Annesso a questo, abbiamo i segni zodiacali cinesi: essi sono 12 come quelli occidentali ma assumono un'importanza più ampia rispetto ai nostri, diventando l'emblema dell'anno corrente. E così come per il calendario, anche questi ruotano su una base di dodici anni. Per fare un esempio attuale, l'anno della Tigre è capitato ora nel 2022 dopo esser caduto nel 2010, prima ancora nel 1998 e così via.

Significato e leggenda

Come avrete capito, tutti i segni zodiacali cinesi sono associati ad animali, ma soprattutto tutti hanno un significato caratteriale ben preciso, che vi riportiamo di seguito: il furbo Topo, il saggio Bue (o Bufalo), la coraggiosa Tigre, la gentile Lepre, l'intelligente Drago, l'enigmatico Serpente, l'energico Cavallo, la scaltra Scimmia, l'attento Gallo, l'onesto Cane, il generoso Maiale. Insomma, in base all'anno in cui siete nati, dovreste rispecchiare una di queste caratteristiche e soprattutto, ogni anno si dice possa influenzare in un determinato modo la nostra vita. Ma tornando alla scelta animalesca dello Zodiaco, chi chiediamo: perché sono animali? Secondo la leggenda, sul punto di abbandonare la Terra, Buddha chiamò a raccolta gli animali e ai 12 che vi presentarono assegnò un anno lunare.

Cosa vuol dire essere nell'anno della Tigre?

Ma cosa vuol dire essere nell'anno della Tigre, cioè quello che inizia con il Capodanno Cinese 2022? Abbiamo detto che la Tigre rappresenta il coraggio, ma anche la competitività e la sicurezza di sé (che sia una Grifondoro?). Queste caratteristiche non sono però assolute e vanno declinate a 5 elementi naturali: acqua, fuoco, terra, metallo (o oro) e legno. Nello specifico, il 2022 è l'anno della Tigre d'acqua. Cosa vuol dire questo? Che potremmo avere un anno passionale, volitivo, intraprendente ma anche ben accetto a consigli e all'ascolto. Insomma, potremmo esser pronti a far passi da gigante, grazie alla capacità di essere giudiziosi.

Perché il 2022 può essere un anno importante per i brand cinesi?

Dopo aver capito e spiegato cosa significa essere nell'anno della Tigre, proviamo a capire come la tradizione possa avere un impatto su grandi brand cinesi, soprattutto della tecnologia. Il 2022 infatti, almeno per i colossi come Xiaomi, ma anche Huawei, è visto come un punto di svolta del loro mercato. Proprio come tigri d'acqua, puntano a scommettere in maniera importante sui loro dispositivi, ma anche ad apprendere in maniera più concreta cosa può renderle un punto di riferimento del settore, come sta già accadendo. In ogni caso, se ne volete sapere di più sul Capodanno Cinese, vi lasciamo un nostro approfondimento.

