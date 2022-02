Samsung lavora alla sua versione di OPPO X, con supporto alla S Pen

Mentre aspettiamo novità in merito al prossimo pieghevole del brand la compagnia asiatica ha pensato bene di mostrarci quello che sarà il futuro del settore, con una serie di concept strepitosi. E ora un nuovo brevetto mostra quello che potrebbe essere il design di Samsung Galaxy Z Slide / Roll, il primo arrotolabile del brand: il flagship dovrebbe avere dalla sua una fotocamera sotto il display e l'immancabile supporto all S Pen!

Aggiornamento 03/02: spunta un nuovo brevetto di Samsung, sempre dedicato ad uno smartphone con display arrotolabile. Questa volta, però, trova spazio anche il supporto alla S Pen. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Samsung Galaxy Z Slide / Z Roll con fotocamera sotto il display: ecco come potrebbe essere

Sappiamo già da tempo che il colosso tecnologico ha in mente uno smartphone con il nome di Z Slide o Roll: entrambi i marchi sono stati registrati da varie settimane ed è chiaro che la compagnia abbia in mente un dispositivo slider dotato di un display arrotolabile. Si tratta di una soluzione già anticipata sotto forma di concept, con uno stile simile a quello del recente OPPO X 2021 (protagonista anche di un nostro hands-on). La soluzione dell'azienda cinese è un dispositivo sperimentale e al momento manca della selfie camera.

Per quanto riguarda invece Samsung Galaxy Z Slide o Z Roll, un nuovo brevetto ci mostra uno smartphone con fotocamera sotto il display, una tecnologia che il gigante sudcoreano sta testando già da un po'. La documentazione dedicata al dispositivo è stata approvata e pubblicata il 17 giugno dall'ente mondiale per le proprietà intellettuali (WIPO) e si tratta proprio di uno smartphone dotato di un display arrotolabile. La superficie del pannello può essere aumentata del 30%, trasformando il device in un tablet. Il brevetto fa esplicita menzione della fotocamera nello schermo, insieme al sensore di luminosità e quello di prossimità.

Inoltre il dispositivo avrà dalla sua un lettore ID nel display e c'è perfino un sensore dedicato al monitoraggio della frequenza cardiaca, posizionato accanto al Flash LED del modulo fotografico. Ovviamente è presto per parlare di certezze e di design definitivo: tuttavia Samsung è attualmente al lavoro su un modello arrotolabile e ora resta solo da vedere se arriverà il versione commerciale o meno.

Samsung lavora su una versione di Flex Slidable con S Pen integrata | Aggiornamento 03/02

A distanza di parecchi mesi dalle ultime indiscrezioni, torniamo a parlare del primo arrotolabile di Samsung. La compagnia asiatica ha presentato un concept al CES 2022, dal nome di Flex Slidable. Ovviamente non è detto che questo dispositivo possa debuttare in versione commerciale, tuttavia un nuovo brevetto depositato presso l'ente WIPO ci mostra che i lavori sono tutt'ora in corso. La nuova versione dello smartphone con display arrotolabile di Samsung potrebbe avere dalla sua un pannello ampio, praticamente con dimensioni simili a quelle di un tablet. La vera chicca è rappresentata dal supporto alla S Pen, similmente a quanto visto con l'attuale Z Fold 3.

Ma non finisce qui perché il dispositivo presente all'interno del brevetto ospita un alloggiamento per ospitare la S Pen, per la massima comodità. Comunque è bene sottolineare ancora una volta che si tratta solo ed esclusivamente di un brevetto e quindi di un terminale che potrebbe non vedere mai la luce.

