La fotocamera sotto al display di Samsung si avvicina, ma non debutterà su uno smartphone

Una delle innovazioni più importanti di quest'anno (si spera) potrebbe essere l'introduzione della fotocamera sotto il display degli smartphone: si tratta di una soluzione che consentirà di sfruttare a pieno regime la parte frontale dei terminali, senza interruzioni come notch e punch hole. Una piccola rivoluzione, confermata sia da brand del calibro di OPPO e Xiaomi che di realtà più giovani, come nel caso di Realme. Ma l'arena è un posto pieno di competitor agguerriti e tra i principali big che puntano alla fotocamera sotto il display non poteva mancare il colosso asiatico per eccellenza, Samsung.

Samsung punta alla fotocamera sotto il display ma la priorità non sono gli smartphone

Stranamente però, la compagnia sudcoreana potrebbe essersi elevata con un colpo da maestra, almeno stando all'anteprima pubblicata da Samsung Display sui social. Il video in questione mostra l'aspetto di quello che dovrebbe essere il primo dispositivo con fotocamera sotto il display targato Samsung e no, non si tratterà di uno smartphone.

Il futuro Samsung Blade Bezel è un notebook caratterizzato da un design ultracompatto ed un display completamente tutto schermo, grazie proprio alla presenza di una fotocamera posizionata sotto di esso. In base a quanto si legge, il terminale avrà un rapporto superficie/schermo del 93% ed un pannello OLED del peso di 130 grammi e spessore di 1 mm.

Per ora si tratta solo di un'anteprima e non sono stati rivelati dettagli tecnici; inoltre non abbiamo nemmeno una finestra di lancio e possiamo solo tenere le dita incrociate per un ipotetico debutto nel corso dell'anno.

