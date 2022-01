Samsung mostra il futuro dei pieghevoli: Flex S, Flex G e non solo! | CES 2022

Come da tradizione, gennaio è il mese di una delle fiere tecnologiche più importanti e ovviamente, per l'occasione, non poteva che essere presente uno dei principali protagonisti del panorama tech. Durante il CES 2022 il colosso asiatico Samsung ha deciso di alzare il sipario su una serie di concept (alcuni dei quali già visti in precedenti occasioni), confermando l'impegno verso il settore degli smartphone pieghevoli. Samsung Flex S, G, Note e Slidable sono quattro dispositivi che ci mostrano quale potrebbe essere il futuro dei foldable!

Samsung Flex S e Flex G sono i concept del futuro: ecco come saranno gli smartphone pieghevoli

Gli attuali flagship della gamma Fold (Z Fold 3 e Z Flip 3) sono dei terminali di tutto rispetto ed è impossibile non notare grandi miglioramenti rispetto agli albori. Ed ora Samsung ci svela quello che potrebbe essere il futuro degli smartphone pieghevoli con quattro dispositivi che ci proiettano in una dimensione tutta nuova. La produttività e la fruizione dei contenuti multimediali la fanno da padroni, come già accade con i modelli attuali.

Ma bando alle ciance e andiamo a dare un'occhiata più da vicino ai vari foldable presentati da Samsung durante il CES 2022: si tratta di concept e non è dato di sapere se arriveranno mai nelle mani dell'utenza consumer. Comunque si tratta di una panoramica decisamente interessante che da un lato ci offre uno sguardo al futuro e dall'altro sottolinea quando la compagnia asiatica sia “avanti” nella produzione di questa tipologia di dispositivi e pannelli.

Samsung Flex S e Flex G

Si parte con Samsung Flex S, un prodotto foldable in grado di piegarsi verso l'interno e l'esterno, a forma di “S”. Il termine “prodotto” non è casuale: infatti più fungere sia da smartphone che da tablet, in base a come viene piegato. Potrebbe essere considerato come una naturare evoluzione della serie Fold, con un occhio ancora maggiore alla produttività.

Per quanto riguarda invece il modello Flex G, questo può essere piegato verso l'interno due volte, come a formare una “G”. In termini di resistenza siamo ai massimi livelli rispetto al resto dei dispositivi mostrati al CES: una volta chiuso, il display è protetto completamente da impatti e graffi.

Flex Note

Questo potrebbe considerarsi come il dispositivo più interessante del quartetto. Samsung Flex Note rappresenta l'evoluzione dei notebook in salsa pieghevole: aperto si presenta come un ampio schermo da 17″ ma una volta “piegato” diventa un pratico laptop da 13″ di diagonale. Se questo non è un futuro al top!

Flex Slidable

Concludiamo la panoramica del CEO 2022 di Samsung con Flex Slidable, il dispositivo più “normale” del gruppo. Si tratta di uno smartphone con display estensibile, con uno stile molto simile a quanto visto con il concept OPPO X 2021. Il terminale si estende in orizzontale in modo da aumentare l'area di visualizzazione dello schermo.

Allora, cosa ve ne pare del futuro degli smartphone pieghevoli mostrato da Samsung? Sareste curiosi di provare un dispositivo di questo tipo oppure siete scettici (magari sulla resistenza o l'usabilità)? Fateci sapere cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il