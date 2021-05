Samsung vuole stupire tutti mostrando i pieghevoli del futuro

Era nell'aria e con l'inizio della Display Week in California ecco che Samsung ha tolto il velo dagli avanzamenti tecnologici in materia di schermi. Grazie alla propria divisione Samsung Display, il produttore è sempre in prima linea quando si parla di novità nel settore. Ciò che incuriosisce di più è l'argomento degli smartphone pieghevoli: nel mentre tutti attendono di scoprire Galaxy Z Fold 3, l'azienda sudcoreana pensa già a come si evolveranno nel prossimo futuro.

Samsung pensa a come saranno i prossimi pieghevoli multi-forma

Per l'occasione, è stato pubblicato un video teaser che vuole raccontare cosa bolle in pentola. E il primo protagonista è proprio il cosiddetto S-Foldable, smartphone con doppia piega in grado di mutare forma a seconda della situazione. Prima viene mostrato a mo' di smart display, piegato su un'apposita basetta per essere utilizzato come dispositivo multimediale.









Poi prende forma la sua estensione completa, in grado di arrivare ad un massimo di 7,2″. Ma grazie alla doppia piega, S-Foldable è in grado di diventare piuttosto compatto ed essere facilmente trasportabile.

Si prosegue parlando di fotocamera sotto allo schermo, evoluzione che Samsung vede applicata prima ai notebook che agli smartphone. In questo modo, la webcam può essere celata sotto al display, in modo da poter creare laptop veramente full screen. La tecnologia UPC (Under Panel Camera) utilizza i vantaggi della funzione OLED Sync per garantire anche una qualità visiva maggiore, anche in termini di fluidità delle immagini e copertura cromatica.







Ma se si parla di smartphone, Samsung sta preparando anche la sua versione del display estendibile, sulla scia di OPPO X. Il suo dispositivo Slidable si estende svelando una porzione aggiuntiva per lo schermo.

