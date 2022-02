iQOO 9 tra teardown e scratch test: sarà sopravvissuto?

La serie iQOO 9 è sicuramente una delle più attenzionate nel panorama smartphone, tanto da finire in un primo teardown del modello base, per conoscerne meglio le componenti interne. A questo, si aggiunge anche il primo scratch test di iQOO 9, ma sarà riuscito a sopravvivere?

Teardown iQOO 9: non semplice da riparare, ma piuttosto resistente

Il primo processo a cui è stato sottoposto iQOO 9 è stato quello dello smontaggio dei componenti, quindi il teardown. Andando nello specifico, troviamo subito uno strato di grafite mirato alla dissipazione del calore. Poco sotto troviamo la batteria, un modulo doppia cella da 4.700 mAh. La scheda madre contiene sia i sensori, sia il chipset e le memorie. Praticamente, il cuore dello smartphone è tutto concentrato. Il sensore principale da 50 MP è l'unico del lotto ad avere OIS. Il display, ultimo componente visionato, risulta abbastanza complesso da rimuovere e di conseguenza da riparare. Se si dovesse dare un sunto per la riparabilità, il tester ha decretato un valore di 4.5 su 10.

Passando poi al test di resistenza, bisogna fare i complimenti a vivo e iQOO. Già il primo test di impermeabilità ha dato esito positivo, nonostante non siano presenti certificazioni IP. E anche il test per graffi, anche a livelli più alti di profondità, denota una certa resistenza del display. Il vetro della scocca posteriore ottiene più o meno risultati sovrapponibili. Infine, anche il test di piegatura non riporta problemi e lo smartphone resta com'è. Il punteggio finale di tutte queste prove è stato di 9 su 10, davvero un successo.

Tutto questo non fa altro che alimentare la bontà del lavoro di iQOO, che per la serie 9 ha lavorato davvero benissimo e quindi apre le porte a numerosi altri miglioramenti in futuro. Chiaramente, questo tipo di test sono effettuati in ambienti protetti, soprattutto non tengono conto della vera e propria quotidianità. Certo, lo smartphone è sottoposto a prove comunque molto stressanti per un dispositivo, come quella del bending o comunque graffi molto profondi con taglierino ma paradossalmente, una caduta frontale potrebbe provocare più danni di quanto visto, perché è aperta a tutte le variabili, quindi vanno presi a scopo di riferimento.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il