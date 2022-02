Google Camera 8.4 disponibile per Xiaomi, Samsung e tanti altri | Download

Siamo giunti al rilascio della Google Camera 8.4, l'ultima versione dell'app fotografica di Google, adesso disponibile anche per molti altri smartphone Android. Normalmente, infatti, la GCam è disponibile esclusivamente per i modelli della serie Google Pixel, ma sin dalla sua nascita gli sviluppatori si sono prodigati per “democratizzarla”. Visto che Google impedisce di installarla a chi non ha uno smartphone Pixel, ci pensano i modder a farlo al suo posto.

Arriva il porting della Google Camera 8.4 per tanti smartphone Android

Con il debutto di Google Pixel 6 e 6 Pro è stata rilasciata la GCam 8.3, a cui adesso segue la sua successiva versione, la Google Camera 8.4. E come succede a ogni porting del genere, anche in questo caso la Google Camera 8.4 è disponibile per molti smartphone Xiaomi, Redmi, POCO ma anche OnePlus, Samsung, Realme e altri ancora (qua trovate la lista completa).

Al momento, l'unico modder ad aver fatto un porting della Google Camera 8.4 è BGS: stando al suo changelog, l'aggiornamento porta con sé nuovi algoritmi, modalità e opzioni di configurazione. Inoltre, la GCam 8.4 porta con sé nuove opzioni di stabilizzazione video (standard, bloccata, attiva e panning cinematografica) in base al tipo di movimento che si vuole stabilizzare.

Tuttavia, sembrerebbero mancare novità della GCam 8.4 come la funzione Night Sight integrata nelle modalità standard e Ritratto e i nuovi pulsanti Zoom. Inoltre, testandola su Redmi Note 10 Pro non mi rileva i sensori aggiuntivi come grandangolare e macro. Questo potrebbe dipendere sulla base di quale modello la state provando: vi consigliamo di fare tutti i test del caso, visitando anche la community su Telegram per avere feedback dagli altri utenti.

Scarica Google Camera 8.4

