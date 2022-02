Xiaomi 12 Mini spunta in un’immagine ma non convince

A una manciata di giorni dalla fine del 2021, Xiaomi ha presentato in patria la nuova serie 12, composta da ben tre modelli. Siamo in attesa del lancio internazionale – e non stiamo nella pelle – ma per il momento mancano ancora dettagli precisi. Nel frattempo hanno fatto capolino dei nuovi render che ci mostrano quello che potrebbe essere il futuro Xiaomi 12 Mini: ma è davvero previsto un quarto dispositivo della gamma?

Xiaomi 12 Mini: questo il possibile design?

Le ultime indiscrezioni relative a Xiaomi 12 Mini risalgono a prima del debutto ufficiale della serie in Cina. Comunque abbiamo scoperto poi che questi leak facevano riferimento a Xiaomi 12 standard, dispositivo dotato di un display ampio da 6.28″ Full HD+, inserito in un corpo decisamente compatto e maneggevole (152,7 x 69.9 x 8,16 mm per 180 g). Insomma, il presunto modello Mini sarebbe proprio lui ma nelle ultime ore è spuntata un'immagine render condivisa tramite il social cinese Weibo.

Questa fa riferimento al presunto Xiaomi 12 Mini ma ci mostra un terminale dal look completamente diverso rispetto ai fratelli maggiori. Si tratta di un fake? Quasi sicuramente la risposta è affermativa: tutti e tre i modelli della gamma 12 adottano il medesimo stile ed è impensabile che la compagnia di Lei Jun possa lanciare un modello totalmente diverso con lo stesso nome. Inoltre c'è un'altra domanda fondamentale: c'è davvero bisogno di uno Xiaomi 12 Mini?

In soldoni il modello standard arriva già con dimensioni “umane”, leggermente superiori a quelle di un iPhone 13 e simili a quelle del Galaxy S21 di Samsung. Xiaomi ha accontentato gli utenti lanciando un dispositivo più compatto quindi potrebbe non valere la pena offrire anche un modello di dimensioni inferiori (magari andando ad agire sul display, con una soluzione sotto i 6″). Quindi prendiamo tutto come una semplice voce di corridoio senza fondamento: nel caso in cui ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo.

