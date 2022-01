ASUS ROG al CES 2022: una sfilza di notebook gaming di grande impatto

Il CES 2022 è entrato nel vivo e tra i protagonisti troviamo sicuramente ASUS e la sua divisione gaming ROG. Infatti, l'azienda taiwanese ha annunciato l'arrivo dei nuovi ROG Zephyrus G14 e Duo 16, ma anche i nuovi Scar 15/17, Strix G15/G17 e l'interessante 2-in-1 Flow Z13.

ASUS ROG: tutti i nuovi notebook gaming presentati al CES 2022

ROG Zephyrus G14 e Duo 16

La gamma ROG Zephyrus torna in grande stile abbracciando come sempre qualità costruttiva e prestazioni. Infatti, oltre a display Mini LED di grande spessore in risoluzione QHD e refresh rate a 120 Hz, troviamo la più alta configurazione di AMD Ryzen 9 presente sul mercato, a cui si abbinano la GeForce RTX 3080 Ti sul Duo 16, provvisto anche di un ulteriore display pad e la Radeon 6800S, nuova arrivata del chipmaker. Non mancano poi le iconiche scocche posteriori digitali.

ROG Scar 15 e 17

Più essenziali nel design, sempre però con un tocco LED RGB per la tastiera, ma non meno potenti sono invece i ROG Scar 15 e 17, che si avvalgono invece di una CPU Intel Core i9-12900H, oltre ad adottare una GPU RTX 3080 Ti. La differenza in entrambi sta nel display, visto che uno è appunto da 15″ e l'altro da 17″, con entrambi è la possibilità di scegliere tra un pannello QHD con refresh rate a 240 Hz oppure Full HD a 360 Hz.

ROG Strix G15 e G17

Una delle serie più iconiche ASUS ROG si rinnova alla grande e gli Strix G15 e G17 portano sul mercato tutta la completezza che ci vuole per un notebook da gaming propriamente detto. Dotati di plachetta compatibile con ASUS Sync, al loro interno sono dotati di una CPU AMD Ryzen 9 6800HX, la più potente possibile, oltre ad una 3080 Ti, a cui si abbina il MUX Switch, che permette la disattivazione della GPU integrata durante il gioco, oltre ad una TGP a 150W. I pannelli, sempre da 15″ e 17″, esistono anch'essi in due varianti: QHD 240 Hz e FHD 360 Hz.

ASUS ROG Flow Z13

E veniamo a quella che è forse la ciliegina sulla torta del brand per il CES 2022 di quest'anno. Il ROG Flow Z13 è infatti il primo 2-in-1 da gaming sul mercato. Ma cosa vuol dire questo? Avete presente i Microsoft Surface o il MateBook E di Huawei? Ecco, questo è il primo modello di questo tipo con cui potrete giocare concretamente. Anche il comparto tecnico è pazzesco per il tipo di prodotto: CPU Intel Core i9-12900H, GPU RTX 3050 Ti, display 4K 60 Hz o Full HD 120 Hz 16:10 e tutto pensato per far girare il Game Pass di Xbox al massimo della potenza.

Prezzi e disponibilità

Purtroppo, ASUS non ha ancora rilasciato i prezzi né per l'Europa e tanto meno per l'Italia per i suoi nuovi ROG, ma confidiamo possano arrivare nei primi mesi di questo 2022.

