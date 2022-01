OnePlus 10 Pro, il CEO svela tutto: altro che leak!

Mancano pochi giorni al lancio in Cina di OnePlus 10 Pro, il prossimo top della compagnia, ma Pete Lau non sta nella pelle: il CEO ha pubblicato la scheda tecnica (quasi) completa del flagship, in barba a qualsiasi leak.

OnePlus 10 Pro svelato dal CEO: ecco la scheda tecnica del flagship

Quindi, com'è fatta la scheda tecnica completa di OnePlus 10 Pro? Pete Lau ci presenta un foglio delle specifiche abbastanza dettagliato, in linea con le indiscrezioni precedenti sotto molti punti di vista. Non si sofferma nello specifico per il display, ma rivela la presenza di un pannello Fluid AMOLED a 120 Hz, un'unità LTPO di seconda generazione. Il dispositivo misura 163 x 73.9 x 8.55 mm ed il cuore racchiuso all'interno della scocca è – ovviamente – lo Snapdragon 8 Gen 1, ultimo chipset high end di Qualcomm. Per le memorie si parla di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, anche se i tagli restano ancora celati.

The OnePlus 10 Pro is much more than a sum of its parts. But for now, here are the specs. pic.twitter.com/iEQxgMWAkw — Pete Lau (@PeteLau) January 5, 2022

L'autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W; è presente all'appello anche la ricarica wireless, una soluzione AirVOOC da 50W (con supporto alla ricarica inversa). Non mancano poi speaker stereo, l'NFC, il Bluetooth 5.2 e la OxygenOS 12 basata su Android 12.

Chiudiamo con il comparto fotografico, basato su una tripla camera da 48 + 50 + 8 MP, presumibilmente con grandangolo ed un teleobiettivo. Per la selfie camera abbiamo un'unità da 32 MP. Come visto, il tutto coincide con i leak precedenti. Pete Lau ha voluto pubblicare la scheda tecnica completa di OnePlus 10 Pro sostenendo che il prossimo flagship non sarà solo un insieme di specifiche, ma troveremo molto di più.

Restiamo curiosi di scoprire il top di gamma, il cui debutto in Cina è fissato per l'11 gennaio. Per ulteriori dettagli e per restare sempre aggiornati sulle ultime novità relative al dispositivo, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato a OP10 Pro.

