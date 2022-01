Realme Book Enhanced: ufficiale il laptop più prestante del brand

Nell'evento che ha visto presentati GT 2 e GT 2 Pro, ma anche un GT Neo 2 molto particolare, c'è stato spazio anche per la versione potenziata di Realme Book, definita appunto Enhanced. Questo modello si avvale di feature che puntano a portare prestazioni maggiori rispetto ai modelli base, pur mantenendo un buon prezzo.

Realme Book Enhanced: cosa cambia rispetto al modello base?

Se guardiamo alle fattezze, il modello Enhanced è molto simile alla variante base già arrivata sul mercato qualche mese fa, se non per un peso più leggero (1.47 kg per uno spessore di 14.9 mm) ma quello a cui punta Realme è un incremento di prestazioni ed è per questo che ha inserito alcuni punti cardine al fine di portare questo miglioramento.

Si parte con un crescita delle prestazioni della CPU Multi-Core del 21.8% (Intel i5-11320H), mentre per la GPU abbiamo un balzo addirittura del 68%. Ma per ottenere ottime prestazioni, bisogna avere un raffreddamento come si deve ed è per questo che è stato inserito un sistema Vapor Chamber che aumenta la dissipazione del calore del 32.7%. Infine, adesso è possibile acquistare Realme Book nella variante 16/512 GB.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme Book Enhanced arriva sul mercato cinese con un prezzo di lancio di circa 655€ (4.699 yuan), che per quanto offre in merito è sicuramente inquadrato. Come sempre, anche per questo modello dovremo attendere che il brand porti tutta la serie nel nostro mercato, che per ora non è distribuita ufficialmente (sebbene sia già arrivato in Europa).

