OnePlus 10 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Oltre a Xiaomi 12, OPPO Find X5 Pro e Samsung Galaxy S22, OnePlus 10 e 10 Pro sono fra gli smartphone più chiacchierati e attesi della prossima generazione. Seppur la compagnia stia puntando sempre di più sui suoi medio di gamma, la proposta high-end rimane un marchio di fabbrica per OnePlus. Sin dalla sua nascita, l'azienda si è fatta conoscere per i suoi flagship, modelli che si stanno facendo sempre più raffinati (e costosi) nel corso degli anni. Per questo, scopriamo quindi come saranno fatti OnePlus 10 e 10 Pro, fra scheda tecnica, immagini, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 04/01: OnePlus 10 Pro ha finalmente una data di presentazione. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OnePlus 10 e 10 Pro: che cosa sappiamo sui prossimi top di gamma

Design e display

Partiamo dal design di OnePlus 10 Pro, protagonista sia di vari render leak che di immagini ufficiali. Queste ci restituiscono uno smartphone dal look ben differente dal suo predecessore. Non tanto davanti, dove poco o niente è mutato, quanto sul retro, dove troviamo un nuovo modulo fotografico. OnePlus ha scelto di cambiarne la livrea, adottando un “bump” tutto spostato sulla sinistra e che confluisce nel frame laterale senza soluzione di continuità. Una soluzione che ricorda quella vista con Samsung Galaxy S21.

Le dimensioni della scocca dovrebbero essere di 163 x 73,8 x 8,5 mm, nelle colorazioni Black, White e Light Blue. In merito al display, a bordo di OnePlus 10 Pro avremo uno schermo curvo Fluid AMOLED da 6,7″ QHD+ (3216 x 1440 pixel) con densità di 526 pixel. Introdotta con la serie 9, ritornerà la tecnologia LTPO, spiegata nel dettaglio in questo approfondimento dedicato. Ciò permetterebbe allo smartphone di godere di un refresh rate dinamico, potendo passare da un minimo di 10 Hz ad un massimo di 120 Hz. Secondo i rumors, sarà lo stesso pannello Samsung E5 introdotto su iQOO 8 Pro e in futuro su Xiaomi 12.







A differenza di questi però, almeno il modello base non si dovrebbe avvalere di un pannello curvo. Infatti, secondo un nuovo leak da Twitter, apprendiamo che OPPO Reno 7 Pro e OnePlus 10 potrebbero condividere lo stesso tipo di display flat, sebbene quello del secondo tra i due dovrebbe essere superiore in quanto a tecnologia.

Tuttavia secondo alcune voci potrebbe non esserci alcun modello base: ovviamente bisogna prendere il tutto con le dovute precauzioni dato che l'ultima parola spetta sempre all'azienda.

Hardware

OnePlus 10 Pro visits Geekbench.

Snapdragon 8 Gen 1

Android 12

12GB RAM

Single-core score: 976

Multi-core score: 3,469.#OnePlus #OnePlus10Pro pic.twitter.com/l3DmU7YCbc — Mukul Sharma (@stufflistings) December 30, 2021

Per l'hardware ovviamente è impossibile immaginare i futuri OnePlus 10 e 10 Pro senza il prossimo chipset di punta di Qualcomm, cioè lo Snapdragon 8 Gen 1, come confermato dallo stesso CEO Pete Lau. Tra parentesi, visto il trend recente, è probabile che vedremo la tecnologia Virtual RAM a bordo dei nuovi top. Ovviamente ci aspettiamo memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1. E questo viene confermato in parte anche da Geekbench, che rivela chipset, RAM e software che vedremo di base sul nuovo OnePlus.

Per quanto riguarda la batteria, l'unità dovrebbe aumentare a 5.000 mAh e a migliorare dovrebbe essere anche la ricarica. Da sempre, OnePlus eredita le novità hardware a cui OPPO lavora in ambito Ricerca e Sviluppo. E dopo aver utilizzato la 65W introdotta proprio dalla Green Factory, si vociferava che il prossimo passo per il 2022 fosse quello di introdurre la nuova ricarica a 125W.

Tuttavia, Digital Chat Station si è sbilanciato indicando una ricarica cablata a 80W ed una wireless a 50W, quindi minore rispetto a quanto si indicasse. La prima indiscrezione è stata poi confermata dalla certificazione 3C, che riporta proprio tale potenza di ricarica, che pare possa arrivare anche sul prossimo OPPO Find X5 Pro.

Lato software, troveremo l'ultima versione dell'OS del robottino verde, sotto forma di OxygenOS 12.

Fotocamera

Con OnePlus 10 Pro avremo il ritorno della partnership con Hasselblad. E proprio a questa partnership andrebbe data particolare attenzione, perché pare, secondo un leak, che OPPO possa metterci del suo nella fotocamera, inserendo quello che è il suo algoritmo, uno dei più performanti sul mercato. Le indiscrezioni precedenti sulla fotocamera della serie 10 ci parlano della tecnologia Super Panoramic Camera e della presenza di Bionic Lens: per tutti i dettagli, date un'occhiata a questo approfondimento.

Per il momento non abbiamo ancora informazioni ufficiali su quali sensori vedremo su OnePlus 10 Pro. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina riferiscono della presenza di una tripla fotocamera da 48 + 50 + 8 MP, con grandangolare e teleobiettivo con zoom 3X. Quest'ultimo non dovrebbe avere una struttura periscopiale, limitandosi alla stessa lunghezza focale con zoom ottico 3.3x come visto sul suo predecessore. Per quanto riguarda la selfie camera, dovremmo avere a bordo un'unità da 32 MP.

OnePlus 10 e 10 Pro – Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione di OnePlus 10 Pro, per la Cina, è il prossimo 11 gennaio 2022. Non viene menzionato il modello base, dettaglio che fa sorgere alcuni dubbi sul suo lancio (anche se, come già sottolineato, si tratta solo di voci e null'altro). Per ora non ci sono dettagli in merito all'uscita Global: stando alle precedenti indiscrezioni il prossimo top di gamma dovrebbe arrivare in Europa successivamente, forse a marzo/aprile 2022.

Non sappiamo ancora nulla sul prezzo di vendita, invece: vedremo se verranno mantenuti i prezzi di 719€ e 919€ visti in Italia per la serie 9.

