OnePlus 10 Pro ha una data di presentazione: ora è ufficiale

Dopo tante voci ed indiscrezioni, finalmente l'azienda cinese ha alzato il sipario in via ufficiale sul design e sulla data di presentazione di OnePlus 10 Pro. Il nuovo top di gamma è in dirittura d'arrivo, anche se inizialmente vedrà la luce solo in Cina (per poi arrivare alle nostre latitudini in un secondo momento).

OnePlus 10 Pro: ufficiale la data di presentazione (per ora solo in Cina)

Partiamo subito con la data d'uscita: la presentazione di OnePlus 10 Pro è fissata per il prossimo 11 gennaio 2022. Come anticipato anche in apertura si tratta dell'evento cinese e non ci sono ancora dettagli per lo sbarco in Europa. Tutta tace e le uniche indiscrezioni puntano ai mesi di marzo/aprile 2022. Inoltre il forum ufficiale ha condiviso le prime immagini dedicate al dispositivo, confermando quanto visto nei vari leak delle scorse settimane.







OnePlus 10 Pro sfoggia un look completamente rinnovato, con un modulo fotografico dallo stile inconfondibile. Sul retro trova spazio una tripla camera accompagnata dal flash LED mentre la scocca è disponibile nelle colorazioni Volcanic Black ed Emerald Forest. Per quanto riguarda tutte le caratteristiche trapelate finora, date un'occhiata al nostro approfondimento per maggiori dettagli.

