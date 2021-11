Huawei MateBook E 2021 ufficiale: il confine fra tablet e PC si fa labile

Il convertibile Huawei MateBook E fa il suo ritorno ufficiale con questa edizione 2021. Sono passati più di due anni dal modello precedente ma Huawei ha deciso di rinnovare la proposta in materia di 2-in-1. Il notebook Huawei dall'anima di tablet è stato presentato nell'evento odierno in Cina, assieme a Watch GT Runner, Mate X2 Collector's Edition e ai nuovi VR Glasses. Ma vediamo più nel dettaglio come si sostanzia il nuovo convertibile della casa asiatica.

Huawei MateBook E 2021 ufficiale: ecco quali sono le novità

Design e display

Huawei MateBook E 2021 misura 286,5 x 184,7 x 7,99 mm, pesa 709 g e integra uno schermo OLED da 12,6″ WQXGA (2560 x 1600 pixel) in 16:10 con densità di 240 PPI e un rapporto schermo/scocca del 90%. Un pannello a cui Huawei ha lavorato molto, premettendo un'alta fedeltà cromatica con piena copertura DCI-P3, Delta E<1, contrasto 1.000.000:1, luminosità di picco di 600 nits e certificazione TÜV Rheinland.

Da buon convertibile, può essere ovviamente staccato dalla tastiera ed essere utilizzato come fosse un tablet grazie al pannello touch. Inoltre, c'è anche l'ausilio dello stylus per migliorare la produttività per tutti i creativi. Il reparto I/O comprende una porta USB Type-C con supporto Thunderbolt 4 per un più veloce trasferimento dei dati e DisplayPort.

Hardware e connettività

Le configurazioni tecniche su cui si basa Huawei MateBook E 2021 comprendono piattaforme Intel Core di 11esima generazione. Per l'esattezza, i modelli sono due, con CPU i5-1130G7 e i7-1160G7, in entrambi i casi con scheda grafica integrata Intel Iris X. Lato memorie troviamo 8/16 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di storage SSD PCIe NVMe. La connettività è gestita dal supporto agli standard Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, mentre l'alimentazione è fornita da una batteria da 42 Wh ricaricabile a 65W.

Per le videochiamate c'è una fotocamera frontale da 8 MP, mentre posteriormente c'è un sensore da 13 MP. Il comparto multimediale è poi arricchito da quattro speaker, abbinato a quattro microfoni per la cattura della propria voce. All'interno del PC c'è anche un rinnovato impianto di dissipazione, contenente la più piccola ventola mai utilizzata da Huawei.

Essendo notebook basati su soluzioni Microsoft, Huawei MateBook E 2021 fa parte della nuova wave di portatili con Windows 11. All'OS sono aggiunte funzioni proprietarie, come Huawei Share, Computer Manager e altri strumenti aggiuntivi.

Accessori

Essendo un convertibile 2-in-1, Huawei MateBook E 2021 non può esimersi dall'essere accompagnato da accessori aggiuntivi per il suo utilizzo a 360°. Quello più essenziale è ovviamente la tastiera con aggancio magnetico, utilizzabile quando si vuole digitare in maniera più comoda con un'angolazione di 127° oltre che fungere da cover protettiva.

Come anticipato, il notebook Huawei lavora in combinazione con la Huawei M-Pencil di seconda generazione, dalla forma esagonale e un grip migliorato.

Huawei MateBook E 2021 – Prezzo e data di uscita

Huawei MateBook E 2021 viene venduto in Cina al prezzo di 5.999¥ (831€) per la versione con i5 e 8/256 GB, salendo a 6.999¥ (970€) per quella i5 da 16/512 GB e infine 7.999¥ (1.108€) per quella con i7 e 16/512 GB. Per il momento, la sua disponibilità è limitata alla Cina, vi terremo aggiornati per quando arriverà (se arriverà) in Italia.

