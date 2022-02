Come cancellare le registrazioni audio di Google

Per rendere più intelligenti i suoi servizi, Google analizza le registrazioni audio dei suoi utenti, perciò oggi ti spiego come cancellarle. Da quando smartphone e dispositivi domotici popolano le nostre vite, l'ecosistema Android (ma anche iOS) è servito a Big G per lo sviluppo delle sue tecnologie. Era il maggio 2016 quando alla conferenza annuale per gli sviluppatori veniva annunciato l'Assistente Google, portando al grande pubblico il concetto di assistente vocale. Da quel momento, l'assistente di Google ha spopolato sui miliardi di smartphone Android che circolano in tutto il mondo, ma non solo. Pensiamo per esempio agli smart speaker come Google Home, Home Mini, Nest Mini e Nest Audio: il loro scopo è proprio quello di farci interagire vocalmente con i servizi operati da Google.

Google ti ascolta? Ecco come cancellare le registrazioni audio

Perché Google salva le mie registrazioni?

Se avete uno smartphone Android (ma anche iOS), vi sarà probabilmente capitato di usare i comandi vocali per usare app come l'Assistente, Maps o la ricerca Google. Ecco, ogni volta che si interagisce vocalmente con una di queste app si concede a Google di salvare quelle registrazioni audio. Come afferma la società, quelle registrazioni la aiutano “a sviluppare e migliorare le sue tecnologie di riconoscimento audio e i servizi Google che le usano“.

Google afferma che queste registrazioni e le informazioni che veicolano sono al sicuro e private nel proprio account Google. Il modo in cui vengono utilizzate è in forma anonima, estrapolando solamente alcuni spezzoni audio slegati dall'account di provenienza. In questo modo, gli strumenti di analisi non possono sapere chi sia l'utente che sta parlando. Questi spezzoni vengono presi e analizzati da addetti Google per analizzare linguaggi, dialetti e accenti e migliorare il riconoscimento vocale della piattaforma.

Come trovare e cancellare le registrazioni di Google

Qualora aveste abilitato la voce per salvare le registrazioni audio (più info nel paragrafo successivo), ecco dove potete trovarle:

Apri il tuo account Google

Vai nella sezione “Dati e privacy“

Clicca su “Attività web e app” nella sezione “Impostazioni cronologia“

Clicca su “Gestisci tutta l'Attività web e app“

Nella schermata successiva avrete un elenco di tutte le attività salvate, comprese le registrazioni audio salvate tramite l'Assistente, Maps e la ricerca Google (contrassegnate dall'icona del microfono). Da qui potete cancellare qualsiasi attività cliccando sulla X sulla destra e confermarne la cancellazione.

Ecco cosa fare se invece volete cancellare tutto in un click. Tuttavia, attenzione perché in questo modo cancellerete tutte le attività salvate da Google, non soltanto le registrazioni audio.

Apri il tuo account Google

Vai nella sezione “Dati e privacy“

Clicca su “Attività web e app” nella sezione “Impostazioni cronologia“

Clicca su “Gestisci tutta l'Attività web e app“

Sotto alla barra “Cerca nelle tue attività” clicca su “Elimina“

Seleziona la voce “Dall'inizio“

Google vi mostrerà un elenco di tutti i suoi prodotti che avete utilizzato: Assistente, Chrome, Gmail, Play Store, Maps, Ricerca e così via. Potete selezionare e/o deselezionare per quali app cancellare le vostre attività, registrazioni audio comprese.

Come impedire che Google salvi queste registrazioni

Se non volete che Google salvi le vostre registrazioni da qui in avanti, potete tranquillamente farlo. Ecco come fare:

Apri il tuo account Google

Vai nella sezione “Dati e privacy“

Clicca su “Attività web e app” nella sezione “Impostazioni cronologia“

Togli il toggle dalla voce “Includi registrazioni audio“

In questo modo, le registrazioni audio nella ricerca Google, Maps e Assistente non verranno salvate da Google ma verranno immediatamente cancellate.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il