Redmi Note 11S è lo smartphone 5G da avere, ora a partire da 174€!

Anche se dopo il lancio in Italia se ne sono perse le tracce, Redmi Note 11S 5G è comunque disponibile all'acquisto, spesso in offerta lampo o con codice sconto: andiamo a scoprire le migliori occasioni per risparmiare, ovviamente con un occhio di riguardo verso la spedizione dall'Europa. Ecco l'occasione imperdibile del momento per il nuovo smartphone 5G low budget targato Xiaomi!

Codice sconto Redmi Note 11S 5G: come risparmiare con tanto di spedizione EU

Il nuovo arrivato della serie Note è dotato di un display LCD da 6.6″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz ed un punch hole per ospitare la selfie camera (un'unità da 16 MP). Il cuore di Redmi Note 11S 5G continua ad essere una soluzione MediaTek (come nel caso del fratello 4G), ma a questo giro si passa al Dimensity 810, octa-core a 6 nm con una frequenza di 2.4 GHz). Non manca una batteria capiente, da 5.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 33W. Completano il quadro una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro, un lettore d'impronte digitali posizionati di lato, Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual Band, doppi speaker ed un ingresso mini jack per le cuffie. Per saperne di più, date un'occhiata anche alla nostra recensione!

La migliore occasione del momento dedicata a Redmi Note 11S 5G arriva grazie ad un nuovo codice sconto di Goboo, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

