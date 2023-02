Tecno Chameleon Coloring: ecco il primo smartphone con scocca RGB

C'era una volta un tempo in cui gli smartphone avevano solo una colorazione, mentre adesso ci sono tecnologie come quella Chameleon Coloring mostrata da Tecno al MWC 2023. In passato abbiamo già parlato di come l'elettrocromia possa cambiare per sempre il concetto dell'esetica degli smartphone per come l'abbiamo conosciuta finora. Per il suo debutto alla fiera catalana, Tecno ha così deciso di prendere questa tecnologia ed evolverla ulteriormente.

Tecno presenta la tecnologia Chameleon Coloring: ecco come funziona

Finora, infatti, gli smartphone con elettrocromia si sono limitati a passare da una colorazione a un'altra, mentre la tecnologia Chameleon Coloring di Tecno si spinge ancora oltre. Qua il controllo elettrico dello spettro cromatico è completo e permette quindi una vera e propria colorazione RGB, non dovendo limitarsi a uno o due colori. Questo perché il sistema messo in atto da Tecno controlla con precisione la direzione del prima sub-micron in modo che il materiale della scocca posteriore rifranga la luce in più lunghezze d'onda, dando vita a tutte le colorazioni possibili.

Il vantaggio di una tecnica del genere non sta soltanto nella varietà ma anche nella flessibilità, dato che l'utente può scegliere il colore da conferire al suo smartphone. Come avviene con tastiere, mouse e accessori vari RGB, l'utente ha a disposizione un'app e 1.600 diverse tonalità fra cui scegliere l'esatto cromatismo che vuole vedere visualizzato sulla scocca. Inoltre, è possibile anche rendere la scocca un vero e proprio LED di notifica, scegliendo che il colore cambi quando si riceve una notifica, una telefonata o in baso alla musica in produzione o allo stato della batteria. Il cambio fra un colore e l'altro avviene molto rapidamente (circa 0,03 secondi) e ha un impatto modesto sulla batteria: 100 cambi giornalieri equivalgono a guardare 5 minuti di video.

La manipolazione del colore era già stata adottata da Tecno con il suo Camon 19 Pro Mondrian, ma qua la tecnologia è stata portata a uno step successivo. E le sorprese da parte di Tecno al MWC 2023 non finiranno qui, fra smartphone pieghevoli e con schermi arrotolabili.

