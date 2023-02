Mymanu Titan sono i primi auricolari con 4G integrato e traduttore in tempo reale

Al Mobile World Congress di Barcellona, Mymanu, un brand super innovativo che ha già fatto parlar di sé quando ha presentato il primo smartphone al mondo privo di schermo, ha annunciato che Titan, i primi auricolari al mondo con tecnologia 4G integrata, sono finalmente entrati nella fase finale di sviluppo e lanciato per l'occasione una promozione che permetterà di risparmiare il 57% sull'acquisto di un'unità.

I primi auricolari al mondo con eSIM integrata debutteranno presto

I nuovi auricolari Titan di Mymanu sono innovativi per almeno due motivi. Anzitutto, perché sono i primi auricolari al mondo ad essere dotati di tecnologia eSIM, che permetterà dunque agli utenti di utilizzarli in modo indipendente dallo smartphone e accedere ai contatti, effettuare chiamate, inviare messaggi e riprodurre la musica in streaming senza la necessità di avere un telefono con sé.

In secondo luogo, questi auricolari presentano una sofisticata tecnologia di riconoscimento della voce che non solo permette di interagire con il dispositivo attraverso comandi vocali, ma supporta anche la traduzione in tempo reale di 37 lingue, rendendo questi auricolari un fidato alleato sia quando ci si allena, sia quando si è in viaggio all'estero e non si conosce la lingua, fungendo da pratico traduttore.

Gli auricolari Titan presentano una struttura ad archetto che fornisce comfort ed ergonomia specie quando questi vengono indossati mentre si è in movimento, impedendo la caduta e l'eventuale perdita degli auricolari. Il design è molto raffinato, mentre Mymanu promette una qualità audio alta ed un suono nitido.

Il debutto dei Titan è atteso per questa primavera al prezzo di 400$, ma chi si iscriverà alla lista VIP speciale del brand potrà usufruire di uno sconto del 57%. Chi vuole, può iscriversi alla lista visitando questa pagina.

