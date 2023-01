Tecno Phantom Vision V: il folle foldable/rollable arriverà sul mercato!

Aggiornamento 31/01: Tecno parla della commercializzazione del suo Phantom Vision V. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Quando si parla di innovazione sugli smartphone, a praticamente nessuno verrebbe in mente un nome come quello di Tecno. Ma pur essendo un marchio sconosciuto ai più, è anche uno di quelli che in assoluto si è dimostrato più promettente negli ultimi anni. Grazie alla sua posizione da underdog, ha saputo conquistarsi le pagine dei portali di tecnologia presentando prodotti alquanto pionieristici. E fra questi, Tecno Phantom Vision V è senza ombra di dubbio quello più ambizioso e azzardato, spingendosi laddove nessun altro produttore si è spinto finora.

Tecno Phantom Vision V è lo smartphone che punta tutto sulla flessibilità del display

Settimane fa vi avevamo accennato all'annuncio da parte della realizzazione del suo primo pieghevole, Tecno Phantom V Fold, a cui adesso si aggiunge un prodotto ancora più futuristico. Si chiama Tecno Phantom Vision V ed è uno smartphone non soltanto dotato di schermo pieghevole ma anche arrotolabile ed estendibile. Si tratta della stessa tecnologia introdotta al pubblico da OPPO X 2021, e che finora abbiamo potuto apprezzare esclusivamente sotto forma di prototipi vari come quelli di Motorola, TCL ed LG. Giusto qualche giorno fa, Samsung ha mostrato questo nuovo formato di schermi piegabili e arrotolabili al CES 2023, una tecnologia Flex Hybrid che Tecno sembrerebbe aver abbracciato per il suo concept.

Da chiuso, Tecno Phantom Vision V è un pieghevole tradizionale, con schermo esterno e schermo interno; s se non bastasse, è stato persino aggiunto un second display esterno posto sotto alle fotocamere, utile come Always-On Display per orario, notifiche e promemoria. Una volta aperto, lo smartphone è in grado di estendersi ulteriormente per orizzontale, arrivando a una diagonale di 10,1″. La struttura della scocca è realizzata in titanio di grado aerospaziale, mentre lo schermo principale è composto da 11 strati per migliorare flessibilità e resistenza.

Come tutti i concept, è altamente probabile che Tecno Phantom Vision V non sarà un prodotto effettivamente commercializzato ma che rimarrà una prova di forza di un marchio che vuole imporsi come riferimento per la tecnologia mobile. Ha già dimostrato di saperlo fare con smartphone come Tecno Phantom X2, il primo al mondo con fotocamera retrattile, Tecno Camon 19 Pro Mondrian, il primo al mondo con scocca policromatica, o anche gli stravaganti Pova 4 e Spark 9 Pro.

Lancio sul mercato? | Aggiornamento 31/01

Fino a poco fa, pensavamo tutti che Tecno Phantom Vision V fosse un concept per mostrare la visione tecnologica della compagnia. Tuttavia, alla domanda di un utente, il profilo Twitter di Tecno ha confermato che sarà lanciato in India. Una risposta che lascia una certa curiosità, visto che non abbiamo mai visto un prodotto del genere al di fuori della fase prototipale.

Yes!! — TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) January 21, 2023

È anche vero che Tecno non ha specificato il quando, e magari lo vedremo sì in India ma fra molto tempo, anche se mai dire mai. Inoltre, resta da capire cosa intenda con “lancio”: verrà mostrato a giornalisti e influencer o sarà un prodotto effettivamente commerciale? Non resta che attendere per scoprirlo.

