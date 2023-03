Il monopolio dei pieghevoli Samsung continua: i brand cinesi faticano

Samsung vende più smartphone pieghevoli di tutti gli altri competitor messi assieme e moltiplicati per tre: è questo quanto traspare dai dati di vendita globali dello scorso 2022. Sono praticamente quattr'anni che Samsung e Huawei hanno dato il via alle danze, e da allora sono arrivati a produrre pieghevoli solidi, nella struttura e nelle specifiche. Ma a causa del ban statunitense Huawei si è ritrovata tagliata fuori dai giochi e facendo molta fatica a risultare attraente al pubblico occidentale, ormai quasi interamente dirottato verso il catalogo dei foldable Samsung.

Samsung sta continuando a vendere più smartphone pieghevoli di tutti gli altri assieme

Le vendite di smartphone pieghevoli nel 2020 toccarono i 3 milioni di unità, salendo nel 2021 a oltre 9 milioni e infine al 2022 con un'ulteriore crescita a 14,2 milioni. E se nel 2021 dove Samsung aveva conquistato l'80% delle vendite nel mondo, nello scorso anno le quote dell'azienda coreana sono diventate ancora più marcata. Di questi 12,5 milioni, quasi 12 milioni sono pieghevoli di Samsung: se si guarda al Q3 2022, Z Flip 4 si è preso il 52% delle vendite e Z Fold 4 il 27%. Scendendo molto più in basso nella classifica c'è Huawei con meno di 2 milioni di vendite, mentre le varie OPPO, vivo, Xiaomi e Honor sono ancora più basse. Paradossalmente è Motorola quella a cui va peggio, che pur vendendo sia in Cina che in occidente ha registrato solo 40.000 RAZR venduti in tutto lo scorso anno.

Ma sarà il 2023 l'anno del banco di prova: dopo anni di sola Samsung, in Europa sono arrivati anche Honor Magic Vs e OPPO Find N2 Flip, più avanti ci sarà il foldable OnePlus e Xiaomi e vivo potrebbero decidersi e sbarcare in Europa. Secondo le previsioni, delle 23 milioni di vendite previste a fine anno almeno 15 milioni saranno da accreditare ai prossimi Z Fold 5 e Z Flip 5. Sarà ancora più interessante il 2024, quando non solo le vendite saliranno oltre i 30 milioni ma soprattutto il prezzo medio sarà più conveniente; a quel momento Samsung potrebbe aver lanciato ben 6 modelli pieghevoli, in vista dell'anno in cui i pieghevoli venderanno più della serie S.

