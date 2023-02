Tecno Phantom V Fold ufficiale: il nuovo pieghevole che sfida i Big | MWC 2023

Il MWC 2023 continua a stupire: la fiera tecnologica di Barcellona è il palcoscenico del debutto del primo smartphone pieghevole targato Tecno. Un top di gamma dal look elegante, un design ampiamente collaudato ed un ampio schermo che permette di beneficiare di un tablet in ogni momento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita del mercato di Tecno Phantom V Fold, ufficiale al Mobile World Congress.

Tecno Phantom V Fold: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo pieghevole

Design e display

Il primo smartphone pieghevole di Tecno è una soluzione caratterizzata da un design in-fold in stile Samsung Galaxy Z Fold 4. Abbiamo quindi un ampio display pieghevole su sé stesso, accompagnato da un pannello esterno da utilizzare quando il terminale è chiuso. Il tutto è tenuto insieme da un meccanismo di piegatura dotato di una cerniera a goccia; stando a quanto riportato dalla compagnia, il dispositivo è capace di sostenere oltre 200.000 chiusure.

Segnaliamo che la cerniera non supporta diverse angolazioni (cosa che invece avviene con il rivale Z Fold); il terminale può essere tenuto chiuso o aperto ma non può reggersi a 90°.

Passando alle caratteristiche dello schermo, il nuovo flagship pieghevole è dotato di un pannello esterno da 6,42″ con risoluzione Full HD+ (2550 x 1080 pixel) e rapporto in 21:9 mentre all'interno trova spazio un ampio display foldable da 7,85″ con risoluzione 2K+ (2296 x 2000 pixel) e rapporto in 8:7; in entrambi i casi si tratta di soluzioni AMOLED con tecnologia LTPO ed una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Le dimensioni del dispositivo sono di 159,4 x 140,4 x 6.8 mm quando aperto; se il display è chiuso le misure sono invece di 159,4 x 72,0 x 14,5 mm. Le colorazioni disponibili sono due, ossia la Black (quella visibile nelle foto) e White).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Tecno Phantom V Fold si basano su un chipset MediaTek: stiamo parlando del Dimensity 9000+, SoC di punta realizzato con processo a 4 nm (da TSMC) ed equipaggiato co un Super Core Cortex-X2 da 3.2 GHz, GPU Mali-G710 a 10 core. Il terminale ha raggiunto un punteggio stellare su Antutu (1.023.478).

Ovviamente non mancano memorie top con 12 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 3.1 da 256/512 GB. Ad alimentare il dispositivo abbiamo una capiente batteria da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 45W. Quest'ultima consente di caricare la batteria del 40% in soli 15 minuti; bastano poi 55 minuti per arrivare al 100%.

Il comparto fotografico principale offre una tripla fotocamera da 50 + 50 + 13 MP con un teleobiettivo con zoom ottico 2X (fino a 20X digitale) ed un modulo ultra-wide. Frontalmente abbiamo una selfie camera da 16 MP (interna) mentre all'esterno trova spazio un sensore da 32 MP.

Il resto del pacchetto comprende il supporto Dual SIM, Wi-fi Dual Band, Bluetooth, GPS, NFC per i pagamenti e la radio FM. Il software a bordo è Android 13 sotto forma di HiOS 13 Fold, versione dell'interfaccia proprietaria del brand asiatica pensata appositamente per il suo pieghevole (con oltre 2000 applicazioni adattate per supportare slit-screen e multi-window).

Tecno Phantom V Fold ufficiale: prezzo e disponibilità

Il nuovo Tecno Phantom V Fold, il primo pieghevole del brand, ha debuttato in occasione del MWC 2023: il dispositivo è stato annunciato durante la fiera catalana, ma al momento con disponibilità solo per il mercato indiano al prezzo di partenza di 1099$. Di seguito trovate prezzi e configurazioni:

12/256 GB – circa 1024€ al cambio (89.999 rupie)

al cambio (89.999 rupie) 12/512 GB – circa 1138€ al cambio (99.999 rupie)

Come anticipato poco sopra, al momento lo smartphone arriverà in India (al prezzo early Bird di 979$); comunque debutterà presto anche in altri mercati.

