Niente più smartphone da gaming per Lenovo: la serie Legion è finita

La crisi degli smartphone continua a farsi sentire ed oggi arriva una brutta notizia per tutti gli amanti dei gaming-phone: Lenovo ha chiuso definitivamente la divisione Legion, incaricata di creare i dispositivi da gaming mobile. La notizia arriva in seguito alla presentazione dei nuovi prodotti della lineup Legion, a cui mancavano proprio gli smartphone.

Addio agli smartphone da gaming Lenovo Legion: la divisione è chiusa definitivamente

In questi giorni Lenovo ha presentato i nuovi prodotti che andranno a comporre la lineup di PC e laptop da gaming sotto il brand Legion: curiosamente (ma neanche troppo) non sono stati annunciati nuovi smartphone da gaming.

Interpellato da Android Authority, un portavoce di Lenovo ha dichiarato “Lenovo ha interrotto la sua linea di smartphone da gaming Legion basati su Android come parte di una trasformazione più grande del business ed un consolidamento del portfolio gaming. Come leader nel settore dei dispositivi da gaming, Lenovo si impegna a migliorare nella categoria in ogni forma, concentrandosi dove è possibile portare maggior valore alla community globale“.

Diciamo quindi addio alla serie Lenovo Legion, che nel corso degli anni ci ha fatto apprezzare dispositivi come Legion Y70, Legion Phone 3, Legion Duel 2, solo per citare gli ultimi e più apprezzati smartphone arrivati sul mercato.

Non sembra essere quindi un bel periodo per gli smartphone da gaming: anche Xiaomi, infatti, sembra stia avendo grandi problemi con la linea Black Shark, con la quinta versione sparita dal mercato dopo meno di un anno e le specifiche trapelate del Black Shark 6 che non convincono del tutto.

