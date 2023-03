Lenovo svela i nuovi PC da gaming: LOQ e Legion Slim con GPU NVIDIA

Lenovo ha rivelato in queste ora la nuova lineup di computer da gaming composta da notebook super slim e classici PC fissi tower, tutti alimentati dalla potenza della schede grafica NVIDIA di nuova generazione. Per quanto riguarda le CPU, invece, Lenovo offre soluzione sia con Intel che con AMD, per garantire ai giocatori il meglio di entrambi i mondi.

Lenovo LOQ e Legion Slim: portatili e fissi alimentati da RTX 40

Con questa nuova collezione di computer da gaming, Lenovo offre una soluzione per ogni tipo di giocatore: chi ha bisogno di un portatile leggero e sottile, può scegliere la linea Lenovo Legion Slim, che con uno schermo da 16″ offre le prestazioni incontrastate di Intel Core i7 e i9 oppure, a scelta, AMD Ryzen 9. Punta di diamante per questa serie è la GPU RTX 4070 di NVIDIA, una scheda grafica in grado di sfruttare le tecnologie di ultima generazione per il gaming alla massima potenza.

La linea Lenovo LOQ, invece, offre computer da gaming più tradizionali ma altrettanto potenti: sempre disponibile la scelta del processore tra Intel Core di 13a generazione e AMD Ryzen 7000, sui portatili troviamo una scheda grafica NVIDIA RTX 4060, utile a spingere al massimo il gaming in Full HD.

Per chi invece ama i PC fissi, Lenovo porta sul mercato LOQ Tower: un'estetica audace che racchiude la potenza del processore Intel Core i7-13700 e quella delle GPI NVIDIA RTX serie 40, affiancata da fino a 32 GB di RAM e 2 TB di spazio di archiviazione su SSD NVMe. Ovviamente, l'hardware è configurabile in base alle proprie esigenze.

Lenovo LOQ con processore Intel Core partirà da 1399€ e dovrebbe essere disponibile a partire da giugno 2023, mentre Lenovo LOQ Tower partirà da 1199€ e dovrebbe essere disponibile a partire da giugno 2023. Lenovo Legion Slim, invece, partirà da un prezzo di 1349€ fino ad arrivare a 1999€ per le configurazioni più potenti: anche in questo caso la disponibilità andrà da maggio a luglio per i vari modelli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il