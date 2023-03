La prima beta di iOS 16.5 arriva su iPhone e iPad

I lavori su iOS 16 non sembrano essere finiti con Apple intenta a preparare il quinto minor update per il sistema operativo di iPhone e iPad. Gli sviluppatori, a partire da ieri sera, possono iniziare a testare la Beta 1 di iOS 16.5: nonostante le novità non sembrano essere tante, alcune nuove funzioni saranno sicuramente apprezzate dagli utenti.

Nuove funzioni per Siri grazie alla Beta 1 di iOS 16.5 per i dispositivi Apple

La build 20F5028e di iOS 16.5 Beta 1 può essere attualmente installata su iPhone e iPad (come iPadOS) unicamente dagli sviluppatori. Questa versione, infatti, non è destinata al grande pubblico e non è disponibile nell'Apple Beta Program a cui tutti gli utenti possono iscriversi per testare le ultime novità prima dell'arrivo ufficiale.

Oltre ai classici bug fix e miglioramenti, questo aggiornamento introduce un nuovo comando vocale per Siri: all'assistente vocale, infatti, potrà essere chiesto di iniziare una registrazione dello schermo pronunciando la frase “Ehi Siri, avvia registrazione dello schermo“. In questo modo si eviterà il macchinoso procedimento attuale che prevede l'avvio della registrazione attraverso il Centro di Controllo.

La beta 1 di iOS 16.5, inoltre, aggiunge la categoria “My Sport” all'interno dell'app Apple News, in modo da visualizzare in maniera più semplice ed efficiente tutte le notizie e i risultati sportivi relativi alla propria squadra del cuore.

Vi ricordiamo che proprio in questi giorni Apple ha pubblicato ufficialmente l'aggiornamento di iOS 16.4 che è adesso disponibile su tutti gli iPhone e iPad compatibili.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il