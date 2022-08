Lenovo Legion Y70 sarà tra i gaming phone più sottili

La serie Lenovo Legion si è arricchita, qualche mese fa, con ben due nuovi terminali: sono arrivati sia lo smartphone Y90 che il tablet Y700, ma a questi il brand aggiungerà un altro campione. Si parla infatti di un nuovo modello top, uno smartphone da gaming chiamato inizialmente Lenovo Halo Legion, ma che arriverà sul mercato come Legion Y70: in questo approfondimento andiamo a raccogliere tutte le indiscrezioni sul prossimo dispositivo del brand.

Aggiornamento 02/08: Lenovo Legion Y70 sarà uno dei dispositivi top gamma votati al gaming più sottili sul mercato. Trovate i dettagli nella sezione “Design e display”.

Lenovo Legion Y70 (Halo): che cosa sappiamo fino a questo momento

Design e display

Come si presenta dunque Legion Y70 in termini di design? Rispetto al precedente Phone Duel 2 abbiamo uno stile più vicino a quello degli smartphone classici, senza linee aggressive da gaming e senza segni particolari (come la selfie camera retrattile e la fotocamera centrale del già citato Phone Duel). Il bumper fotocamera è di forma rettangolare con bordi poligonali, che lo rendono quasi un ottagono allungato.

Molto interessanti le colorazioni scelte, visto che oltre al grigio scuro e l'argento, Lenovo ha scelto una colorazione rosso-nera, che ricorda molto quella di Lenovo Vibe X2, presentato 8 anni fa, ma anche il Vibe Shot, che però di rosso aveva solo la cornice. Altro dettaglio interessante è relativo allo spessore dello smartphone, visto che sarà spesso solo 7.99 mm, rendendosi quindi tra i gaming phone top gamma più sottili sul mercato.

Frontalmente, secondo il TENAA, dovremmo avere un display AMOLED da 6.67″ Full HD+ con un refresh rate a 120 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco a 300 Hz, anche se questi due dati sono da confermare.

Caratteristiche e Specifiche tecniche

Il cuore di Lenovo Halo Legion o Y70 sarà – secondo il TENAA – il chipset Snapdragon 8 Gen 1, quindi non l'8+ Gen 1 come suggerito anche da Digital Chat Station ed evleaks, sebbene Geekbench lasci un dubbio in quanto riporta un test basato su un chipset da 3.2 GHz, segno che vi possa essere dunque il SoC più potente. Non è escluso quindi che possano esserci due versioni con due soluzioni. Lato memorie ci aspettano 8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage.

Per la batteria si parla di un'unità da 4.880 mAh (facilmente commercializzata a 5.000 mAh) con ricarica rapida da 68W, certificata dall'ente 3C. A questo aggiungiamo inoltre Bluetooth, NFC, immaginiamo Wi-Fi 6 e impronta digitale sotto lo schermo.

Lato fotocamera, il TENAA ci mostra tre sensori posteriori con il principale da 50 MP, confermato dal teaser ufficiale con OIS, mentre non si ha notizia degli altri due. Interessante il fatto di poter girare video in 8K. Discorso diverso invece per la selfie camera, che sarà da 13 MP chiusa in un punch-hole.

Lenovo Legion Y70 (Halo) – Prezzo e uscita

Quando arriva sul mercato Lenovo Legion Y70 (Halo)? Dopo mesi a rincorrere le caratteristiche e le indiscrezioni, apprendiamo che il prossimo gaming phone della compagnia sarà sul mercato entro il mese di agosto 2022, sebbene non ci sia una vera e propria data. Non è escluso che il brand possa darci dettagli in merito durante la conferenza per i nuovi Motorola.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il