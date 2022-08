Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022: il tablet torna in pieno stile, a ciascuno il suo colore!

Lenovo lancerà presto XiaoXin Pad Pro 2022, la nuova generazione del suo tablet premium. Il dispositivo sarà disponibile in più colorazioni, alcune delle quali molto vivaci, trasformando questo tablet in un vero e proprio gadget di moda da sfoggiare in ufficio o all'università.

In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quel che sappiamo su design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo di Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022.

Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022 presenta un corpo sottile (il suo spessore è di appena 6.8 mm) e colorato. Il tablet sarà infatti disponibile in ben sei diverse tonalità: Moon Soul, Amber, Frost Snow, Green Plum, Haze e Bianqiu, per cui ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta. Il retro del dispositivo sembra caratterizzarsi per una doppia finitura metallizzata/opaca e per la presenza dell'isola fotocamera che ospita un solo obiettivo e il flash LED.

Passando al display, invece, il tablet implementerà un pannello OLED con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento elevata.

Specifiche tecniche

Parte delle caratteristiche di Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022 sono trapelate proprio qualche giorno fa, quando il tablet ha ottenuto la certificazione 3C. Il dispositivo sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 870, mentre il modello base dovrebbe nasconder un un processore MediaTek Xunkun 1300T sotto la scocca. Ci aspettiamo delle ottime prestazioni in più scenari d'utilizzo e un consumo energetico ottimizzato.

Il tablet presenta poi una fotocamera esterna da 13 MP con Flash LED, mentre la risoluzione della fotocamera interna non è ancora nota. Per quanto riguarda la batteria, Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022 sarà dotato di una unità da 8.200 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68W, o da 30W per il modello base.

Il suo funzionamento si baserà sull'ultima versione dell'interfaccia proprietaria Lenovo, ovvero ZUI 14, con tutte le novità che ne conseguono soprattutto dal punto di vista grafico.

Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022 – Prezzo e disponibilità

Ad oggi, non è ancora nota la data di lancio di Lenovo XiaoXin Pad Pro 2022. Le indiscrezioni vogliono che il tablet debutti nel mese di agosto, ma al momento nulla di ufficiale. Le informazioni scarseggiano anche per quanto riguarda il prezzo. Sappiamo, però, che questa famiglia di tablet a marchio Lenovo si è sempre distinta per l'elevato rapporto qualità-prezzo, per cui non ci aspettiamo un costo di vendita molto alto.

