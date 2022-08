Mpow 059 Pro: cuffie over-ear tutte convenienza

Siamo abituati, ormai da anni, alle cuffie TWS ma per la musica non c'è niente di meglio di una buona cuffia a padiglione. E delle cuffie Bluetooth over-ear degne di questo appellativo possono essere le Mpow 059 Pro, che grazie alla super offerta con codice sconto di GShopper, possono essere vostre ad un prezzo molto allettante, specie con spedizione rapida.

Codice sconto Mpow 059 Pro: come risparmiare sulle cuffie Bluetooth over-ear in offerta

Guardando al design, come detto abbiamo cuffie a padiglione over-ear, che dunque vanno a coprire tutto l'orecchio per garantire un suono più avvolgente, da qui troviamo driver dinamici da 40 mm, ma anche dei chip CSR che permettono un ascolto più nitido e potente. Il tutto in soli 213 grammi di peso.

Passando alla parte tecnica, abbiamo il supporto al Bluetooth 5.0, ma anche dei tasti fisici per gestire sia la musica che le telefonate e, a proposito di queste, grazie al sistema cVc 6.0 è possibile ottenere una riduzione del rumore ambientale mentre siamo in chiamata. In più, l'autonomia non sarà mai un problema, visto che la batteria integrata permette di ottenere fino a 60 ore di ascolto continuato. Chiaramente, sebbene siano wireless, non manca un cavo con jack da 3.5 mm per un ascolto cablato.

Per poter acquistare in offerta le cuffie Bluetooth over-ear Mpow 059 Pro, potete utilizzare il codice sconto dello store GShopper, che ve le spedisce in tempi molto brevi e ad un prezzo davvero interessante. Trovate il box con Coupon e link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

