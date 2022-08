Moto Edge (2022) ufficiale: è il primo al mondo con Dimensity 1050

Dopo essersi concentrata sulla fascia alta con Moto X30 Pro, S30 Pro e RAZR 2022, Moto Edge (2022) arriva ufficialmente e lo fa puntando alla fascia media del mercato. Un modello che si affianca a Edge 30 ed Edge 30 Pro, posizionandosi nel segmento intermedio con una soluzione MediaTek e specifiche ambiziose per uno smartphone non top di gamma.

Motorola lancia ufficialmente Moto Edge (2022): ecco tutte le novità sul banco

Design e display

Disponibile unicamente nella colorazioni Mineral Gray, Moto Edge (2022) misura 160,86 x 74,24 x 8,24 mm, pesa 170 grammi ed è certificato IP52. La scocca ospita uno schermo AMOLED a 10-bit da 6,6″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate elevato a 144 Hz e supporto HDR10+. Il design posteriore è pressoché invariato rispetto agli ultimi modelli di casa Motorola, con una sezione ellittica che ospita i sensori del modulo fotografico.

Specifiche e caratteristiche tecniche

Come anticipato, Moto Edge (2022) si affida a una soluzione MediaTek mai vista prima in azione: mi riferisco al Dimensity 1050, SoC a 6 nm prodotto da TSMC. Include una CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), una GPU Mali-G610 MC3, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Ad alimentare il tutto ci pensa una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W nonché wireless a 15W e inversa a 5W.

Oltre a connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, ha anche un comparto fotografico con sensori da 50+13+2 MP f/1.8-2.2 con OIS, autofocus Omni-PDAF, ultra-grandangolare a 120° e macro, oltre a una selfie camera da 32 MP f/2.45 e a speaker stereo Dolby Atmos. Lato software troviamo Android 12 e MyUX, con Motorola che promette 3 anni di aggiornamento Android e 4 anni di aggiornamenti bimestrali per le patch di sicurezza.

Prezzo e data d'uscita

Moto Edge (2022) è stato lanciato negli USA al prezzo di listino di 599,99$ (in offerta iniziale a 499,99$). Bisognerà attendere per scoprire se e quando arriverà anche in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il