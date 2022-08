Motorola Moto X30 Pro ufficiale: 200 MP, qualità e prezzo per il gemello di Edge 30 Ultra

Motorola sta provando a tornare un brand di riferimento per la telefonia, ed il nuovo flagship Moto X30 Pro aka Moto Edge 30 Ultra ne è l'esempio lampante. Lo smartphone in questione, si dimostra molto capace in termini di specifiche tecniche, pur mantenendo un prezzo abbastanza congruo per le novità che si porta dietro, con ottime speranze per il mercato Global.

Moto Edge 30 Ultra/X30 Pro: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Moto X30 Pro o Moto Edge 30 Ultra? Prima di conoscere il design, bisogna far chiarezza sul nome, che cambierà in base all'area geografica: X30 Pro per la Cina, Edge 30 Ultra per l'occidente.

Fatta questa premessa, lo smartphone trova un display da 6,67″ AMOLED Full HD+ 10-bit con refresh rate a 144 Hz. Motorola ha optato per un pannello curvo, le cui forme sono riprese anche dalla parte posteriore della scocca. Presenti i supporti al DC Dimming, gamma colore DCI-P3 100% ed un campionamento del tocco a 1.500 Hz.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Dopo la parte esterna, a rendere estremamente interessante Moto Edge 30 Ultra è ciò che riguarda le specifiche tecniche interne, visto che abbiamo caratteristiche di prim'ordine. Si parte con lo Snapdragon 8+ Gen 1, ultima soluzione di punta di Qualcomm a 4 nm TSMC, con CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,7 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 730. Per i tagli di memoria, il brand ha scelto tre tagli di storage, cioè da 8/128 GB, 12/256 GB e 12/512 GB. Una configurazione che ha permesso di raggiungere un punteggio Antutu da record pari a 1.114.761 punti.

Il modulo batteria, è invece da 4.610 mAh, con lo smartphone che si una ricarica ultra-rapida da 125W, oltre che una ricarica wireless da 50W e inversa da 10W. Il reparto connettività non manca di offrire supporto dual SIM 5G, oltre che Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC e GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS/NavIC. Presente anche un sistema di dissipazione a 11 strati con camera di vapore, mentre per l'audio troviamo uno speaker stereo Dolby Atmos e sistema RichTap. Per il software troviamo Android 12 customizzato con MyUI 4.0 (Global MyUX).

Fotocamera

Senza girarci troppo intorno, il focus principale di Moto Edge 30 Ultra è rivolto alla fotocamera. Sul posteriore ci sono infatti tre sensori, ma è il principale a rubare in maniera netta la scena. Questo perché troveremo ufficialmente il primo sensore da 200 MP mai visto su uno smartphone. Si tratterà del Samsung ISOCELL HP1 f/2.2 da 1/1.22″, sensore di cui abbiamo parlato in precedenza. Ma quanto è grande effettivamente questo sensore? Per fare un paragone, il brand ce lo mostra di fianco ad una moneta da 1 yuan, dimostrando dunque che è davvero grande

Per quanto riguarda i sensori aggiuntivi, Moto Edge 30 Ultra/X30 Pro trova due sensori da 50 MP e 12 MP. Nello specifico, avremo un ultragrandangolare con FOV da 117° ed un teleobiettivo 2x (IMX663).

Curioso però come questi siano strutturati, visto che Motorola ha annunciato che le lunghezze focali adottate sono da 35 mm per il sensore principale, 50 mm per il secondo e 85 mm per il terzo. Una scelta piuttosto peculiare, se si considera che solitamente i top di gamma hanno un grandangolare da circa 13 mm, un principale da circa 23 mm e un teleobiettivo attorno agli 80/100 mm. Questo significa che il sensore principale avrà un'inquadratura più zoomata rispetto al solito, come Nubia Z40 Pro. Sorpresa anche per la selfie camera, visto che è presente un sensore punch-hole da ben 60 MP come per Edge 30 Pro.

Se siete curiosi di come scatta una fotocamera da 200 MP, il General Manager di Lenovo ha postato la prima foto realizzata da Edge 30 Ultra, che si presenta estremamente dettagliata. Ciò è dovuto dal fatto che, nonostante il Pixel Binning, la fotocamera scatti comunque a 50 MP, quindi ad elevata risoluzione.

Scheda tecnica

spessore 8.3 mm per un peso di circa 195 grammi;

display interno OLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), 144 Hz ;

da (2400 x 1080 pixel), ; chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ;

; 8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256/512 GB di storage UFS 3.1;

di storage UFS 3.1; batteria da 4.610 mAh con ricarica da 125W; wireless 50W; inversa 10W;

con ricarica da 125W; wireless 50W; inversa 10W; fotocamera da 200 + 50 + 13 MP con ultra-wide, PDAF, video in 8K/4K/FHD;

con ultra-wide, PDAF, video in 8K/4K/FHD; selfie camera da 60 MP ;

; lettore d'impronte nel display;

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C;

Android 12 sotto forma di Motorola My UX (My OS 4.0 in Cina).

Moto Edge 30 Ultra/X30 Pro – Prezzo e disponibilità

Sebbene si sappia per certo che da noi si chiamerà Moto Edge 30 Ultra, per quanto riguarda il prezzo ci riferiremo, per il momento, a X30 Pro, presentato chiaramente prima. Il costo dei tre tagli in Cina parte dai circa 503€ (3.499 yuan) per il modello 8/128 GB, salendo a circa 574€ (3.999 yuan) per la 12/256 GB e per finire, il modello massimo da 12/512 GB a circa 618€ (4.299 yuan). Questi sono prezzi che lasciano sicuramente ben sperare per l'approdo Global, che probabilmente potrebbe avvenire a fine agosto o a settembre 2022.

